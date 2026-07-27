اعتراض انجمن ایمنی و بهداشت حرفهای آذربایجان شرقی/ وزارت بهداشت ایمنی را قربانی نکند!
انجمن ایمنی و بهداشت حرفهای (HSE) استان آذربایجان شرقی، به تجمیع رشته مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار در گروه علوم بهداشتی و ارتقای سلامت اعتراض کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن ایمنی و بهداشت حرفهای (HSE) استان آذربایجان شرقی به تجمیع رشته مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار در گروه علوم بهداشتی و ارتقای سلامت، اعتراض کرد.
متن نامه اعتراضی این انجمن به شرح زیر است:
«انجمن HSE استان آذربایجان شرقی ضمن احترام به تصمیمات وزارت بهداشت، نسبت به ادغام رشته مهندسی بهداشت حرفهای با رشتههایی که از نظر مأموریت، ماهیت علمی و حوزه فعالیت تفاوت اساسی دارند، اعتراض خود را اعلام میدارد.
رشته مهندسی بهداشت حرفهای، یک رشته تخصصی و صنعتمحور با نقش مستقیم در پیشگیری از حوادث، بیماریهای شغلی و ارتقای سلامت نیروی کار است. تجمیع این رشته با سایر رشتهها، میتواند موجب تضعیف هویت علمی، کاهش کیفیت آموزش و پژوهش، محدود شدن توسعه آزمایشگاههای تخصصی، کاهش فرصتهای جذب هیئت علمی و تضعیف ارتباط دانشگاه با صنعت شود.
لذا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست میشود ضمن بازنگری در این تصمیم، استقلال گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفهای را حفظ کرده و پیش از هرگونه تغییر ساختاری، نظر انجمنهای علمی، بورد تخصصی و صاحبنظران این حوزه را اخذ نماید.»