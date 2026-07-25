هشدار اتحادیۀ کارکنان فدرال آمریکا نسبت به تهدید امنیت شغلی

به گزارش ایلنا و به نقل از ایندیانا پابلیک مدیا، اتحادیۀ کارکنان فدرال آمریکا اعلام کرد اجرای طرح جدید بازسازمان‌دهی وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) و ایجاد مرکز منطقه‌ای جدید در ایندیاناپولیس، به خروج گسترده کارمندان باتجربه و پایمال‌شدن حقوق شغلی آنان منجر می‌شود.

فشار بر نیروهای متخصص و سلب حق امنیت شغلی

در نشست خبری این اتحادیه، کارکنان فعلی و پیشین وزارت کشاورزی تأکید کردند این طرح با سلب حق برخورداری از شرایط منصفانۀ کار، نیروهای متخصص را در برابر اجباری ظالمانه قرار می‌دهد: تغییر محل زندگی یا از دست دادن شغل.

«لورا دادسون» از ادارۀ تحقیقات اقتصادی این وزارتخانه، با اشاره به تجربه مشابه سال ۲۰۱۹ در انتقال واحدها به کانزاس‌سیتی گفت: «تا پایان آن سال مالی، فقط ۱۴ نفر (حدود ۵ درصد نیروها) جابه‌جایی را پذیرفتند و بقیه مجبور به ترک خدمت شدند.»

اولتیماتوم ۳۰ روزه و نقض حقوق کارگران

دادسون تأکید کرد مسئولان وزارتخانه در ماه ژوئن با ارسال نامه‌ای، تنها ۳۰ روز به کارمندان فرصت داده‌اند تا در مورد جابه‌جایی تا ماه اکتبر تصمیم بگیرند؛ در غیر این صورت، آن‌ها را به‌صورت اجباری اخراج می‌کنند. مدیران ساختار حتی امکان دورکاری را هم برای کاهش فشار بر نیروها دریغ کرده‌اند.

به باور اتحادیه، اجبار به جابه‌جایی بدون حمایت کافی یا امکان دورکاری، مصداق بارز نادیده‌گرفتن امنیت شغلی و حقوق بنیادین نیروی کار است که کیفیت خدمات عمومی را نیز قربانی می‌سازد.

وزارت کشاورزی آمریکا سال گذشته برنامه گسترده بازسازمان‌دهی نیروی انسانی و ایجاد مراکز منطقه‌ای را با هدف اعلامیِ «نزدیک‌تر کردن کارکنان به جوامع روستایی و کشاورزان» آغاز کرد. با این حال، سابقه انتقال‌های اجباری این وزارتخانه در سال ۲۰۱۹ از واشنگتن به کانزاس‌سیتی نشان داد که چنین تصمیمات یک‌جانبه‌ای، به‌جای بهبود خدمات، به تخلیه بدنه کارشناسی و ضربه به حقوق استخدامی کارمندان می‌انجامد.

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