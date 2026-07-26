مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، با اشاره به تداوم گرمای شدید در استان‌های جنوبی کشور، به خبرنگار ایلنا گفت: با وجود اینکه در دمای نزدیک به ۵۰ درجه سانتی‌گراد، تعطیلی ادارات و دورکاری برای کارمندان ابلاغ شده، این تصمیم درباره کارگران حتی به کاهش ساعت کاری نیز منجر نشده است.

این فعال کارگری افزود: دمای هوا در استان‌های جنوبی به بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده و در حالی که ادارات دولتی و بانک‌ها با تعطیلی یا دورکاری از سلامت کارمندان محافظت می‌کنند، کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی همچنان در فضای باز به فعالیت مشغول هستند.

وی ادامه داد: گزارش‌های میدانی از افزایش موارد گرمازدگی و حتی مرگ کارگران در پالایشگاه‌های جنوب طی سال‌های گذشته حکایت دارد؛ بدون تردید این وضعیت، مصداق تبعیض میان کارگران و کارمندان است.

گیلانی‌نژاد اظهار کرد: در حالی که کارمندان با دورکاری از گرمای سوزان در امان هستند، کارگران با حداقل امکانات و بدون کاهش ساعت کار، در معرض گرمازدگی مرگبار قرار دارند؛ متاسفانه این شرایط تنها محدود به صنایع نفت و گاز نیست، بلکه بسیاری از کارگران در سراسر کشور با آن مواجه هستند.

وی تأکید کرد: رعایت حداقل استانداردهای ایمنی در شرایط گرمای شدید، از جمله کاهش ساعات کاری در زمان اوج گرما، ضرورتی انکارناپذیر است. تصمیم دولت برای تعطیلی ادارات و بانک‌ها با هدف حفظ سلامت کارمندان، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا چنین سیاستی برای کارگران بخش‌های عملیاتی اجرا نمی‌شود.

وی گفت: کارگری که در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سکوهای صدور نفت فعالیت می‌کند، نباید از حمایت‌های ایمنی و بهداشتی کمتری نسبت به کارمندی که در محیطی خنک به دورکاری مشغول است، برخوردار باشد.

گیلانی‌نژاد افزود: گرمای شدید امروز به آزمونی برای عدالت اجتماعی تبدیل شده است. در شرایطی که دمای هوا در استان‌های جنوبی رکوردهای تاریخی را ثبت می‌کند، اصرار بر ادامه کار در فضای باز، بدون تأمین امکانات اولیه، علاوه بر تهدید سلامت کارگران، موجب افزایش حوادث ناشی از کار و فرسایش نیروی انسانی خواهد شد.

این فعال کارگری در پایان به کارگران توصیه کرد در دمای بالاتر از ۴۵ درجه سانتی‌گراد از کار در فضای باز خودداری کنند، بدون سایبان فعالیت نداشته باشند، از کارفرمایان تأمین نوشیدنی‌های مناسب را مطالبه کنند، از مصرف غذای مانده بپرهیزند و پس از هر دو ساعت کار، نیم ساعت استراحت داشته باشند.

گیلانی‌نژاد تأکید کرد: کار همیشه وجود دارد، اما نباید به بهای نابودی جسم کارگران تمام شود؛ سلامت و ایمنی، همواره بر کار مقدم است.

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