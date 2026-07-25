نماینده کارگران در کمیته دستمزد مطرح کرد؛
آخرین نرخ سبد معیشت خانوادههای کارگری/ هزینههای خوراکی از ابتدای سال دو برابر شد؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد که هنوز محاسبه جدیدی برای سبد معیشت کارگران انجام نشده و گروه کارگری در انتظار انتشار آمار تورم تیرماه، بهویژه در بخش خوراکیها و آشامیدنیهاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسفند سال گذشته نرخ سبد معیشت کارگران از سوی کمیته مزد ۴۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان تعیین شد. در سال جدید اما، هم حذف ارز ترجیحی و هم جنگ اثر خود را روی قیمتها گذاشت؛ تورم افزایش پیدا کرد و باز هم بخش دیگری از کالاهای اساسی از سبد معیشت کارگران حذف شد. اما آیا محاسبهی جدیدی برای نرخ سبد معیشت از سوی کمیته مزد و یا گروه کارگری صورت گرفته است؟
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت محاسبه سبد معیشت کارگران گفت: تاکنون محاسبات جدیدی در این زمینه انجام نشده و گروه کارگری در انتظار انتشار آمار تورم تیرماه، بهویژه نرخ تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی و مواد غذایی است.
وی افزود که برآورد اولیه نشان میدهد هزینههای بخش خوراکی و آشامیدنی سبد معیشت کارگران نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و احتمال میرود این بخش با رشد حدود دو تا سه برابری مواجه شده باشد، اما محاسبات دقیق پس از انتشار آمار رسمی مرکز آمار ایران انجام خواهد شد.
باقری تصریح کرد که در صورت تشکیل کمیته دستمزد از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محاسبات سبد معیشت بهصورت سهجانبه و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بررسی و نهایی خواهد شد.
وی تأکید کرد که اگر وزارت کار این جلسات را برگزار نکند، گروه کارگری بهصورت مستقل و بر مبنای آمار رسمی مرکز آمار ایران، محاسبات مربوط به سبد معیشت را انجام داده و نتایج آن را اعلام خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: عدم تشکیل جلسات کمیته دستمزد مانعی برای فعالیت گروه کارگری نخواهد بود و این گروه محاسبات خود را بر اساس نرخ تورم تیرماه منتشر میکند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره آخرین رقم محاسبهشده سبد معیشت گفت: آخرین برآورد گروه کارگری که بر مبنای تورم دیماه انجام شده بود، رقم ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را نشان میداد.
وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرحشده درباره آثار تغییرات نرخ ارز بر هزینههای معیشت اظهار کرد: در زمان بررسی دستمزد، گروه کارگری معتقد بود آثار افزایش نرخ ارز بهتدریج در هزینههای مصرفکنندگان نمایان خواهد شد و به همین دلیل پیشنهاد کرد بررسی نهایی سبد معیشت به پس از مشخص شدن این آثار موکول شود تا امکان افزایش سایر مزایای مزدی نیز فراهم باشد.
باقری افزود: در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد بود آثار سیاستهای ارزی از بهمنماه به بعد موجب کاهش روند تورم خواهد شد، اما به گفته وی، این پیشبینی محقق نشد و در عمل آثار افزایش نرخ ارز تا پایان خردادماه بهطور کامل در بازار نمایان شد؛ بهگونهای که تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی به حدود ۱۴۰ درصد رسید.
وی ادامه داد: بنابراین در محاسبات منتهی به تیرماه، آثار ناشی از تغییرات ارزی تا حد زیادی تخلیه شده و در صورت افزایش مجدد هزینههای معیشت، این افزایش بیشتر ناشی از پیامدهای جنگ و سایر تحولات اقتصادی خواهد بود.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره برآورد رقم جدید سبد معیشت گفت: هنوز هیچ محاسبه دقیقی در این خصوص انجام نشده و تا زمان انتشار آمار رسمی تورم تیرماه، نمیتوان رقم مشخصی اعلام کرد.
وی افزود که هرچند افزایش قابل توجه هزینههای خوراکیها قابل پیشبینی است، اما بدون انجام محاسبات کارشناسی، اعلام هرگونه عدد دقیق، صحیح نخواهد بود.
باقری همچنین با اشاره به موضع وزارت کار مبنی بر اینکه فعلاً برنامهای برای بازنگری دستمزد تا پایان شهریور وجود ندارد، اظهار کرد که پس از نهایی شدن محاسبات، نتایج به اطلاع رسانهها خواهد رسید.