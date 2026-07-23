به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که مدیرعامل شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر با استناد به رشد ۲۴ درصدی بارگیری صادرات و ۲۲ درصدی عملیات پایانه مواد معدنی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، عملکرد مدیریتی این مجموعه را موفق ارزیابی می‌کند، گزارش‌های مستند کارگری از تداوم بحران معیشتی و رفتارهای تنبیهی علیه نیروها در سال جاری خبر می‌دهد.

کارگران معتقدند این موفقیت‌های آماری، در سایه نادیده گرفتن حقوق قانونی و تضییع معیشت آنان به دست آمده است.

کارگران پایانه‌ها و مخازن ماهشهر با بیان اینکه با وجود توان عملیاتی بالای شرکت و سودآوری‌های کلان، مشکلات کارگران همچنان پابرجاست تشریح کردند؛ مشکلات کارگران این شرکت از زمانی شدت گرفت که سال جاری تعدادی از نیروهای قراردادی و ارکان ثالث به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود اخراج شدند. کارگران تعدیلی بعد از یک تا دو ماه پیگیری قانونی و تجمع مقابل اداره کار، توانستند حکم بازگشت به کار بگیرند. اما با وجود دستورات قضایی و اداری، تعدادی از این کارگران هنوز اجازه ورود به محل کار خود را ندارند و بلاتکلیف مانده‌اند.

وضعیت برای بقیه کارگران هم سخت است؛ شرکت حقوق گروهی از کارگران را به خاطر شکایتِ آن‌ها برای مطالبات‌شان، نصف کرده است. کارگران می‌گویند این کار در واقع تنبیه آن‌ها به خاطر شکایت قانونی‌شان بوده است.

نیروهای پیمانکار نیز می‌گویند حقوق آن‌ها حتی مطابق با قانون تصویب شده ابتدای سال پرداخت نمی‌شود. شرکت حق اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری را از حقوق آن‌ها کم کرده است؛ مبلغی که بخش مهمی از درآمد ماهانه آن‌ها بود. علاوه بر این، مزایای قانونی، اعیاد و هدایای مناسبتی که حق کارگران است، به‌طور کامل قطع شده و فشار زیادی به زندگی آن‌ها وارد کرده است.

کارگران می‌گویند حتی امکانات رفاهی حداقلی هم از آن‌ها گرفته شده است. کیفیت غذا بسیار پایین است، حجم آن کم شده و میوه و آب آشامیدنی از سایت حذف شده است. این وضعیت برای کارگرانی که در شیفت‌های طولانی ۱۳ تا ۱۴ساعته کار می‌کنند، شرایط را بسیار سخت کرده است.

ترکیب سهامداران این شرکت شامل نهادهای بزرگ و مهمی مثل «هلدینگ خلیج فارس»، «صندوق بازنشستگی کشوری» و «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» وچند شرکت سرمایه گذاری مهم دیگر است. کارگران می‌پرسند با وجود چنین سهامداران بزرگی، چرا هیچ نظارت موثری بر عملکرد مدیریتی این شرکت انجام نمی‌شود؟

کارگران این شرکت، خواستار رسیدگی به «بازگشت به کارِ فوریِ همکارانِ اخراجی (که اجازه ورود ندارند)، اصلاح حقوق کارگرانی که به‌خاطر شکایت، حقوق‌شان کم شده است، اجرای دقیق قانون برای حقوق و اضافه‌کاری نیروهای پیمانکار و برگرداندن مزایای قانونی، اعیاد و شرایط رفاهی (مثل غذا و آب) به حالت استاندارد، شدند.

آن‌ها تأکید دارند که موفقیت‌های آماری شرکت، نباید باعث نادیده گرفتن حقوق و معیشت کسانی شود که چرخ‌های این شرکت را می‌چرخانند. در اصل، «موفقیت» از آنِ کارگران است نه مدیران.....

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