نیویورک تایمز گزارش داد؛
جهش تولید حاصل تلاش کارگران است/ هوش مصنوعی کارهای نیست!
جهش اخیر بهرهوری در آمریکا حاصل تلاش کارگران و انعطاف شغلی است نه هوش مصنوعی، که این امر افزایش دستمزد و ارتقای حقوق کارگران را ضروری میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از نیویورک تایمز، در حالی که دستاوردهای اخیر در زمینهٔ جهش بهرهوری نیروی کار به ابزارهای هوش مصنوعی نسبت داده میشود، شواهد جدید اقتصادی نشان میدهد که هوش مصنوعی علت اصلی این بهرهوری نیست. تحلیلگران اقتصادی تأکید میکنند که فشار بازار کار، جابهجایی روشهای کاری و تلاش مستقیم کارگران نقش بنیادیتری در این رشد داشته است؛ موضوعی که ضرورت بازتوزیع عادلانهٔ دستاوردها به نفع حقوق جامعهٔ کارگری را بیش از پیش برجسته میسازد.
بر اساس این گزارش، شرکتهای آمریکایی طی چند سال گذشته بازدهی هر کارگر را به شکل چشمگیری افزایش دادهاند. اقتصاددانان این جهش را نتیجهٔ ترکیب چند عامل کلیدی میدانند:
- محدودیت و رقابتی شدن بازار کار
- تحول دیجیتال
- بهبود فرآیندهای کاری
- پذیرش گستردهٔ الگوهای دورکاری و انعطافپذیری شغلی
این عوامل نشان میدهند که انعطاف در شرایط کاری و ارزشگذاری برای نیروی انسانی، تأثیر مستقیمی بر جهش تولید گذاشته است.
اگرچه مدیران غولهای فناوری و صاحبان سرمایه، هوش مصنوعی را عامل اصلی تحول اقتصادی معرفی میکنند، اما کارشناسان اقتصادی همچنان دربارهٔ میزان سهم واقعی این فناوری در رشد بهرهوری تردید جدی دارند. ادعای پیشتازی فناوری در حالی مطرح میشود که نقش تلاش کارگران و تغییر ساختارهای کاری در تحقق این بازدهی، مغفول باقی مانده است.
در این میان، چالش و پرسش بنیادی اقتصاددانان و فعالان حقوق کارگری این است:
سود حاصل از این بهرهوری به جیب چه کسانی میرود؟
افزایش کارایی و تولید بیشتر لزوماً به معنای بهبود دستمزدها یا ارتقای شرایط کاری کارگران نبوده است. نحوهٔ تقسیم منافع حاصل از رشد بهرهوری میان کارگران، شرکتها و سرمایهگذاران، به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی روز تبدیل شده است.
تحلیلگران تأکید میکنند که بحث دربارهٔ فناوریهای جدید و هوش مصنوعی نباید صرفاً به سرعتبخشی به کار کارگران محدود شود، بلکه محور اصلی این بحثها باید «سهمبری عادلانهٔ نیروی کار از منافع اقتصادی فناوریهای نو» باشد؛ چرا که بهبود شرایط زندگی و حقوق بنیادین کارگران، شرط اصلی پایداری هرگونه توسعهٔ اقتصادی است.