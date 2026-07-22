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اصلاح احکام بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ / مبلغ مابه‌التفاوت چقدر است؟

اصلاح احکام بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ / مبلغ مابه‌التفاوت چقدر است؟
کد خبر : 1816877
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جزئیات اجرای فوق‌العاده خاص ۱۴۰۵ برای بازنشستگان کشوری اعلام شد؛ بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، این مؤلفه با مبلغ ثابت در احکام بازنشستگی درج می‌شود و برای جلوگیری از کاهش اثرگذاری آن، مابه‌التفاوت لازم پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمد سلیمانی، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: در راستای اجرای صحیح مقررات و ایجاد وحدت رویه در محاسبه حقوق بازنشستگان، ستو

ن «فوق‌العاده خاص ۱۴۰۵» با مبلغ ثابت ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ برای تمامی نظام‌های پرداخت در سامانه احکام صندوق تعریف شده است. 

وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، صرفاً برای تمامی بازنشستگان سال ۱۴۰۵، چنانچه تأثیر فوق‌العاده خاص در محاسبه معدل حقوق بازنشستگی کمتر از ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا سقف تعیین‌شده به حقوق بازنشستگی افراد اضافه خواهد شد. 

سلیمانی تصریح کرد: در اجرای این دستورالعمل، واحدهای ذی‌ربط موظف شدند احکام بازنشستگی مشمولان را بر مبنای این ضوابط اصلاح و صادر کنند تا حقوق بازنشستگان مطابق مقررات و با رعایت حداقل میزان تأثیر فوق‌العاده خاص محاسبه و پرداخت شود.

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