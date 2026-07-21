در کره جنوبی اتفاق افتاد؛
اعتصاب سراسری در یک بانک اینترنتی
اتحادیۀ کارکنان کاکائوبانک در اعتراض به عدم شفافیت در پرداختها، نخستین اعتصاب سراسری این بانک اینترنتی را برگزار میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از پایگاه خبری بیزنسکوریا (Business Korea)، اتحادیۀ کارکنان کاکائوبانک اعلام کرد روز ۳۱ ژوئیه نخستین اعتصاب کامل خود را برگزار میکند. این اقدام بیسابقه پس از بنبست در مذاکرات با مدیریت بر سر اصلاح نظام دستمزد و شفافسازی نحوۀ محاسبۀ پاداشهای عملکردی صورت میگیرد؛ تصمیمی که از شکاف عمیق میان کارگران و مدیران در یکی از بزرگترین بانکهای اینترنتی کره جنوبی خبر میدهد.
این اختلاف عمدتاً بر سر عدالت در پرداخت حقوق و مزایا شکل گرفته است. نمایندگان کارکنان معتقدند با توجه به رشد و عملکرد مالی چشمگیر کاکائوبانک، نظام جبران خدمات فعلی پاسخگوی تلاش بیدریغ نیروی کار نیست.
اتحادیه خواستار افزایش منصفانۀ دستمزدها و تعیین معیارهای شفاف برای پرداخت پاداشهای عملکردی شده است. در مقابل، مدیریت شرکت با طرح بهانۀ شرایط نامطمئن اقتصادی، موضعی محتاطانه اتخاذ کرده و تاکنون از پذیرش مطالبات قانونی کارگران سر باز زده است.
تجمع اعتراضی و اتهام سوءمدیریت
اتحادیۀ کارکنان کاکائو (وابسته به کنفدراسیون اتحادیههای کارگری کره) روز ۲۱ ژوئیه با برگزاری تجمع اعتراضی در شهر پانگیو، برنامۀ اعتصاب را رسماً اعلام کرد. در این تجمع، حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان کاکائوبانک و شرکتهای وابسته حضور یافتند.
اعتصابکنندگان، مدیریت را به ضعف شدید در ارتباط با نیروی کار و بیتوجهی مطلق به بهبود شرایط کاری متهم کردند.
مدیریت کاکائوبانک پس از اعلام اعتصاب، از تشکیل سازوکار اضطراری برای حفظ خدمات بانکی خبر داد. آنها اعلام کردهاند که برای ادامۀ فعالیت اپلیکیشن موبایل و پاسخگویی به مشتریان تلاش میکنند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند در صورت مشارکت گستردۀ کارکنان، احتمال تأخیر جدی در خدمات کلیدی مانند بررسی درخواستهای وام و امور پشتیبانی وجود دارد.
کاکائوبانک که در سال ۲۰۱۶ توسط شرکت فناوری کاکائو تأسیس شد، امروز یکی از موفقترین بانکهای کاملاً دیجیتال آسیا به شمار میرود و رشد سریع آن بر پایۀ فعالیت کارکنان و متخصصان فناوری این مجموعه شکل گرفته است. با این حال، در سالهای اخیر موج نارضایتیهای کارگری در کره جنوبی از صنایع سنتی به سمت شرکتهای فناوری و مالی نیز گسترش یافته است؛ جایی که کارکنان معتقدند میان رشد سودآوری شرکتهای بزرگ و سطح دستمزد، مزایا و امنیت شغلی نیروی کار تناسب کافی وجود ندارد.
از این منظر، اعتصاب کارکنان کاکائوبانک تنها یک اختلاف مزدی نیست، بلکه آزمونی برای جایگاه حقوق کارگران در اقتصاد دیجیتال کره جنوبی و توان اتحادیهها برای دفاع از حق برخورداری کارکنان این بخش از شرایط کاری منصفانه محسوب میشود.