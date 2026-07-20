کارگران در تماس با ایلنا مطرح کردند؛
وعدههای توخالی برای بازگشت به کار/ ۱۵۰ کارگر پروژه پالایشگاه گاز ایلام بلاتکلیفاند
کارگران اخراجی فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام با انتقاد از بیتوجهی مدیران مجموعه و مسئولان استانی، خواستار بازگشت به کار و پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. این کارگران میگویند با وجود گذشت ماهها از تجمعات و جلسات پیدرپی، هنوز هیچ گشایشی در وضعیت شغلی آنان حاصل نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحران بیکاری در شهرستان چوار با اخراج مرحلهای کارگران پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام وارد فاز جدیدی شده است. حدود ۱۵۰ کارگر از مجموع ۳۵۰ کارگر بومی با سوابق کاری ۵ تا ۱۰ساله که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «جهانپارس» در این پروژه مشغول به کار بودند، از مهرماه سال گذشته تا فروردین ۱۴۰۵ طی سه مرحله و به بهانه «اتمام بخشی از پروژه» بیکار شدهاند.
یکی از کارگران معترض در تشریح روند بیکار شدن همکارانش گفت: «در مرحله نخست در مهرماه سال گذشته ۵۸ نفر، در پایان اسفندماه ۵۲ نفر و با شروع فروردین سال جاری۴۲ کارگر دیگر به بهانه اتمام قرارداد اخراج شدند. این در حالی است که ما به عنوان نیروی بومی منطقه، حق اولویت برای اشتغال در فازهای تکمیلی این پروژه داریم.»
کارگران میگویند پس از تجمعات مکرر مقابل استانداری، فرمانداری و اداره کار، جلساتی در کمیسیون کارگری شهرستان و اداره کل کار استان برگزار شد که خروجی آن وعده بازگشت به کار بود؛ اما با گذشت زمان مشخص شد که این وعدهها تنها برای فروکش کردن اعتراضات بوده و تاکنون اقدام عملی برای بازگشت به کار آنان صورت نگرفته است.
علاوه بر بحران بیکاری، بخشی از این کارگران پیمانکاری هنوز موفق به دریافت دستمزد بهمن و اسفند سال گذشته خود نشدهاند. به گفته کارگران، کارفرما از پرداخت این معوقات سر باز میزند و در عین حال، وضعیت برقراری بیمه بیکاری برای این افراد نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
یکی از کارگران با اشاره به شرایط سخت اقتصادی گفت: «ما ساکن چوار و ایلام هستیم و سالها در گرمای این منطقه برای پیشرفت این پروژه عرق ریختهایم. اکنون اکثریت ما برای تامین معاش خانوادههای خود با مشکل جدی روبرو هستیم. خواسته ما روشن است؛ بازگشت به کار در پروژهای که عمرمان را پای آن گذاشتهایم.»