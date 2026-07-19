حادثه سقوط از ارتفاع برای کارگر ساختمانی در اهر/ مصدومیت شدید به دلیل فقدان تجهیزات

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر حدوداً ۴۰ساله در شهر اهر استان آذربایجان شرقی، حین کار در یک پروژه ساختمانی دچار حادثه شد. بر اساس گزارش‌های اولیه، این کارگر به دلیل سقوط از ارتفاع طبقات، به شدت مجروح و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شده است.

بررسی‌های ثانویه حاکی از آن است که‌ عدم استفاده از تجهیزات ایمنی لازم در محل کار، عامل اصلی وقوع این حادثه بوده است. در حال حاضر وضعیت عمومی این کارگر به دلیل شدت جراحات وارده تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

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