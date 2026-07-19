تأکید مدیرعامل صندوق بازنشستگی بر صیانت از حقوق بازنشستگان گروه فولاد/اموال بازنشستگان خط قرمز ماست
در جریان بازدید میدانی ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و گروه بازنشستگی فولاد از شرکت «فولاد تجارت دالاهو»، رویکردهای کلان صندوق در حوزه انضباط مالی و صیانت از حقوق جامعه بازنشستگان گروه فولاد تبیین شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از روابط عمومی گروه بازنشستگی فولاد، ازوجی با اشاره به اینکه درآمدهای معدنی باید شریان حیاتی رفاهیات باشند، تصریح کرد: «سود حاصل از فروش محصولات باید در زنجیره ارزش مالی گروه فولاد به نفع بازنشستگان استفاده شود.»
وی با انتقاد از رسوب سود در شرکتهای زیرمجموعه، افزود: «بخش اصلی هزینههای درمان، بیمه تکمیلی و رفاهیات بازنشستگان باید از این محل تأمین شود و این یک استراتژی غیرقابل تغییر و اولویتدار است.»
ممنوعیت تأسیس شرکتهای جدید؛ پایان دوران پراکندهکاری
یکی از نکات کلیدی این بازدید، دستور قاطع برای جلوگیری از توسعههای غیرضروری بود. دکتر ازوجی در این زمینه تأکید کرد: «ایجاد شرکتهای زیرمجموعه جدید، با تکالیف برنامه هفتم توسعه در تضاد است و ما به دنبال بنگاهداری جدید نیستیم.»
وی به مدیران دالاهو ابلاغ کرد که در کوتاهترین زمان، شرکتهای غیرضروری فعال در بخش معدن باید تعیین تکلیف شده و از هرگونه گسترش ساختار موازی پرهیز شود.
دکتر ازوجی، «فولاد تجارت دالاهو» را به عنوان بازوی قدرتمند صندوق بازنشستگی در دوران انتقال معرفی کرد و گفت: «دالاهو باید با افزایش ظرفیت، به هلدینگ اقتصادی چابک و موثر تبدیل شود تا سایر شرکتهای گروه فولاد را پوشش داده و به یک گروه مالی ثروتآفرین تبدیل گردد.»
حمیدی: «اموالِ بازنشستگان، خط قرمز است»
حمیدی، مدیر داخلی حساب گروه بازنشستگان فولاد نیز در این نشست، در تبیین سیاستهای مالی این گروه گفت: «شرکتهای زیرمجموعه دالاهو باید بتوانند با اتکا به درآمدهای عملیاتی خود، حقوق و دستمزد را پوشش دهند و اجازه ندارند از داراییهایِ بازنشستگان برای پوشش بدهیها استفاده کنند.»
وی همچنین بر لزوم تحول ساختاری در زغالسنگ کرمان و تغییر استخراج از متدهای سنتی به صنعتی تأکید کرد تا شاهد بهرهوریِ حداکثری باشیم.
امین میرزایی، مدیرعامل شرکت دالاهو، در این بازدید با تشریح نقشه راه عملیاتی این شرکت در چهار محور «سرمایه گذاری، انضباط مالی، شفافیت و چشم اندازه بورسی»، اعلام کرد: طراحی ۵ بسته برای رسیدن به سودآوری پایدار، ممنوعیت کامل سرمایهگذاریهای بیهدف و متمرکز شدن بر پروژههای ارزشافزا، تسویه کامل بدهیهای شرکتهای معدنی به گروه فولاد در اسرع وقت و ورود به بازار سرمایه به عنوان هدف نهایی برای ارتقای شفافیت و ارزش سهام از جمله این چهار محور است.
تغییر تفکر، شرط موفقیت
ازوجی در انتهای این نشست با تأکید بر برگزاری جلسات منظم بهروزرسانی برنامههای کلان، خطاب به مدیران یادآور شد: «باید نوع تفکر مدیران از بنگاهداری سنتی به سمت ارزشآفرینی نوین تغییر یابد؛ چرا که ما در صندوق بازنشستگی کشوری، به دنبال افزایش سبدگردانی و پرتفوی اقتصادی هستیم.»