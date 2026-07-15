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انتقادات کارکنان شبکه بهداشت جاسک/ ۳ میلیون تومان بیدلیل از حقوقمان کم کردند!
جمعی از پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک، با انتقاد از فرآیند پرداخت کارانهها، از کسر بخشی از مطالبات خود و فقدان شفافیت مالی در این مجموعه خبر دادند.
به گزارش ایلنا، اعتراضات اخیر کارکنان شبکه بهداشت جاسک بر محور «ناعدالتی در توزیع منابع» و «کسر غیرشفاف مطالبات» متمرکز است. پرسنل این مجموعه بر این باورند که در روند پرداخت کارانهها، معیارهای شفاف رعایت نشده و حقوق قانونی آنان تضییع شده است.
بر اساس اظهارات کارکنان، در حالی که مبلغ مصوبکارانه برای هر یک از پرسنل ۹ میلیون تومان است، مبالغ واریزی به حساب آنان تنها بین ۵ تا ۶ میلیون تومان بوده است؛ موضوعی که نشاندهنده کسر حدود ۳ میلیون تومان از حق قانونی هر فرد است و ابهامات زیادی را در مورد سرنوشت این مابهالتفاوت مالی ایجاد کرده است.
کارکنان معترض مدعیاند که این کسورات به شکلی ناعادلانه، بیش از همه گریبانگیر نیروهای بومی منطقه شده است. آنان با اشاره به فقدان شفافیت در فرآیندهای مالی، این شائبه را مطرح کردهاند که بخشی از منابع مالی تخصیصیافته، بهجای رسیدن به بدنه پرسنلی، در اختیار لایه محدودی از مسئولان شبکه قرار میگیرد.
علاوه بر مسائل مالی، پرسنل شبکه بهداشت جاسک با اشاره به سوابق مدیریتی در این مجموعه، از رویههایی نظیر اعمال فشار، برخوردهای نامناسب و پروندهسازیهای اداری علیه کارکنان انتقاد کردند.