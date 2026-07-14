خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

دو سال انتظار کارگران بیکار شده «پتروآرمند لردگان» برای احیای پروژه/ ۳۰۰ کارگر بومی بلاتکلیف‌اند

دو سال انتظار کارگران بیکار شده «پتروآرمند لردگان» برای احیای پروژه/ ۳۰۰ کارگر بومی بلاتکلیف‌اند
کد خبر : 1813140
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از کارگران بیکار شده پروژه پتروآرمند لردگان با اشاره به توقف دوساله عملیات عمرانی این واحد پتروشیمی، از وضعیت بلاتکلیف معیشتی خود انتقاد کردند و خواستار دخالت فوری دولت برای تأمین منابع مالی و بازگشایی پروژه شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عملیات احداث مجتمع صنایع پتروشیمی «پتروآرمند لردگان»، تولیدکننده کریستال ملامین و از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی لردگان، از مرداد ماه ۱۴۰۳ به دلیل‌عدم تأمین منابع مالی متوقف شده است. این توقفِ طولانی‌مدت، سرنوشت شغلی دست کم ۳۰۰ کارگر بومی منطقه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. 

یکی از کارگران این پروژه در تماس با ایلنا، ضمن تشریح وضعیت دشوار نیروهای کار گفت: «از مرداد ۱۴۰۳ که ساخت پروژه به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شد، ما کارگران بیکار شده‌ایم و در شرایطی که درآمدهایمان قطع شده، هیچ منبعی برای گذران زندگی نداریم.» 

وی با اشاره به شرایط سخت کارگرانی که هنوز در شرکت حضور دارند، افزود: «تعدادی از همکاران ما که همچنان در مجموعه باقی مانده‌اند، ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که فشارهای معیشتی در این دوران تورمی، کمر کارگران را خم کرده و ادامه این وضعیت برای خانواده‌های ما غیرممکن شده است.» 

کارگران پتروآرمند لردگان در اعتراض به تداوم این وضعیت، روز گذشته (۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵) تجمعی صنفی در مقابل فرمانداری «فلارد» در استان چهارمحال و بختیاری برگزار کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. 

به گفته این کارگر، پیش‌تر نیز مسئولان شهرستانی با برگزاری چندین جلسه، وعده پیگیری و دستور رفع مشکلات مالی را داده بودند؛ اما با گذشت زمان، همچنان وضعیت ساخت کارخانه در بن‌بست قرار دارد و گشایشی در امور رخ نداده است. 

صنایع پتروشیمی پتروآرمند که با هدف تولید کریستال ملامین در حال ساخت است، تاکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با این حال، تعلل در تکمیل این پروژه که می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و توسعه منطقه داشته باشد، حالا به معضلی برای کارگران بومی تبدیل شده است. 

کارگران تأکید دارند که اولویت اصلی آن‌ها بازگشت به کار و احیای این واحد تولیدی است و از مقامات استانی و کشوری درخواست دارند تا با ورود به پرونده تأمین منابع مالی این پروژه، ضمن تعیین تکلیف وضعیت کاری نیروها، حقوق معوقه کارگران باقی‌مانده را پرداخت کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل