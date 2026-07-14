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هشدار صندوق بازنشستگی کشوری:

بازنشستگان مراقب پیامک‌های جعلی باشند!/ کلاهبردای به اسم وام یا خرید طلای قسطی

بازنشستگان مراقب پیامک‌های جعلی باشند!/ کلاهبردای به اسم وام یا خرید طلای قسطی
کد خبر : 1813064
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در پی انتشار برخی پیام‌ها مبنی بر پرداخت وام، خرید طلای قسطی یا اعتبار کالا از سوی بانک عامل صندوق بازنشستگی کشوری و درخواست ثبت‌نام یا دریافت اطلاعات شخصی از بازنشستگان، روابط عمومی صندوق کشوری اعلام کرد این‌گونه طرح‌‌ها و پیام‌های مشکوک ارتباطی با این صندوق ندارد!

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازنشستگان مراقب پیام‌ها و پیامک‌های مشکوک باشند.
 
به اطلاع بازنشستگان محترم کشوری می رساند که با توجه به برخی پیام‌ها و اطلاعیه‌های منتشرشده در فضای مجازی با موضوع پرداخت وام، خرید و فروش طلای قسطی یا اعتبار خرید کالا که بازنشستگان عزیز را ملزم به ثبت‌نام یا ارائه اطلاعات شخصی و بانکی می‌کنند، این گونه پیام ها هیچ‌گونه ارتباطی با این صندوق ندارد.
 
در پی انتشار برخی اخبار، پیام‌ها و اطلاعیه‌ها در فضای مجازی مبنی بر پرداخت وام، خرید طلای قسطی یا اعتبار خرید کالا از سوی بانک عامل صندوق بازنشستگی کشوری و درخواست ثبت‌نام یا دریافت اطلاعات شخصی از بازنشستگان، به اطلاع می‌رساند این‌گونه طرح‌ها، فراخوان‌ها و پیام‌ها هیچ‌گونه ارتباطی با صندوق بازنشستگی کشوری نداشته و مورد تأیید این صندوق نیست.
 
از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران محترم درخواست می‌شود برای حفظ امنیت اطلاعات و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، از ارائه اطلاعات شخصی (بویژه کد ملی، شماره حساب و دفترکل بازنشستگی)، هویتی، بانکی، رمزهای عبور، کدهای تأیید و سایر اطلاعات محرمانه به افراد، کانال‌ها، گروه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی ناشناس یا فاقد اعتبار خودداری کنند.
 
صندوق بازنشستگی کشوری تأکید می‌کند تمامی اطلاع‌رسانی‌ها درباره خدمات رفاهی، تسهیلات مالی، وام‌ها و سایر طرح‌های حمایتی صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی صندوق به نشانی cspf.ir و کانال رسمی این صندوق در پیام رسان بله (دارای تیک آبی و شناسه Cspfnews97) به نشانی https://ble.ir/join/M2I4ZTlhMT و همچنین درگاه خدمات الکترونیک صندوق به نشانی https://eservices.cspf.ir انجام می‌شود و بازنشستگان محترم لازم است اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را تنها از این مراجع رسمی دنبال کنند.
 
بدیهی است صندوق بازنشستگی کشوری هیچ مسئولیتی در قبال ثبت‌نام یا ارائه اطلاعات توسط افراد در سامانه‌ها، کانال‌ها یا صفحات غیررسمی نخواهد داشت.
 

 

انتهای پیام/
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