یک اعتصاب بزرگ شکل گرفت؛
مقاومت پیمانکاران علیه کارگران ارکان ثالث؛ این بار در کره جنوبی!
خواسته کارگران صنایع فلزی و فولادی کره جنوبی این است که شرکتهای چندملیتی با کارگران قرارداد موقت فرعی برخوردی انسانی داشته و با حسن نیت وارد چانهزنی شوند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری اتحادیه کارگران صنعتی، اتحادیه کارگران صنایع فلزی کره جنوبی (KMWU)، که اکنون ۱۸۰ هزار عضو دارد، در یک اعتصاب عمومی در روز پنج شنبه به تصمیمات دولت و کارفرمایان خود اعتراض خواهند کرد.
طبق این گزارش، خواسته کارگران صنایع فلزی و فولادی کره جنوبی این است که شرکتهای چندملیتی با کارگران قراردادی موقت فرعی برخوردی انسانی داشته و با حسن نیت وارد چانهزنی شوند.
این اعتصاب پس از اصلاحیه مهمی در قانون تنظیم روابط اتحادیههای کارگری و کارگری کره جنوبی انجام میشود. برای اولین بار، این قانون به کارگران قراردادی فرعی (پیمانی و شرکتی) اجازه میدهد تا به صورت جمعی با کارفرمایان اصلی خود که در واقع حقوق و شرایط آنها را کنترل میکنند، چانهزنی کنند.
طبق قانون جدید مصوب دولت کره جنوبی، پیمانکاران فرعی تامین نیروی انسانی تنها در زمان استخدام مسئولیت قرارداد کارگران را برعهده دارند و ادامه همکاری و حقوق کارگران و کیفیت اجرای قرارداد همگی بر عهده کارفرمای اصلی خواهد بود و اگر مذاکراتی در میان باشد، میان کارگر پیمانی، شرکتی و قرارداد معین با کارفرمای اصلی برقرار میشود.
این تغییر از زمان لازمالاجرا شدن اصلاحیه قانون، موجب شده تا اتحادیههای کارگران بخش صنایع فلزی کره جنوبی که بیشترین قراردادهای فرعی را داشتند، طی پیشنهادهایی بحث چانهزنی جمعی را در سراسر بخشهای این صنایع ارائه کنند. اما بسیاری از شرکتهای چندملیتی، علیرغم تغییر قانون، به سادگی از آمدن به پای میز مذاکره خودداری کردهاند.
برای اعضای اتحادیه KMWU، این امتناع شرکتهای چند میلیتی، دلیل اصلیاعتصاب است. طبق نظرسنجی وزارت کار و اشتغال کره جنوبی، از کارگران دارای قراردادهای فرعی در این کشور، فقط ۶۰ درصد دستمزد خود را مستقیم دریافت کرده و ۴۰ درصد دیگر مزد خود را با تاخیر و با کاهش قابل توجه از شرکتهای پیمانکاری دریافت کرده و در زمان مذاکره برای حقوق بیشتر، بین کارفرمای اصلی و پیمانکار پاسکاری میشدند. کارشناسان میگویند در سالهای اخیر این شکاف در حال افزایش بوده و وزارت کار کره جنوبی مجبور به ورود به این موضوع شده است.
دستمزد کارگران رسمی کره جنوبی امسال ۱۵.۳ درصد افزایش یافت. در حالی که این میزان برای کارگران غیررسمی و قرارداد فرعی این کشور تنها ۶ درصد بوده. اعضای اتحادیه میگویند شرکتهای چندملیتی از تقسیم سودی که کارگران قراردادهای فرعی به تولید آن کمک کردهاند، خودداری میکنند.