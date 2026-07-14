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اعتبار مورد نیاز برای پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی/ انتظار مستمری‌بگیران

اعتبار مورد نیاز برای پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی/ انتظار مستمری‌بگیران
کد خبر : 1813050
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بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار واریز معوقات فروردین و اردیبهشت هستند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس‌های مکرر با ایلنا، خواستار اعلام رسمی زمان واریز معوقات فروردین و اردیبهشت از سوی سازمان تامین اجتماعی هستند؛ آن‌ها می‌گویند: ارزش واقعی مطالبات ما به دلیل تورم کاهش یافته؛ با این حال، هنوز مشخص نیست چه زمانی قرار است این مبالغ به حساب ما واریز شود.

تنها اطلاعات رسمی در ارتباط با معوقات بازنشستگان، مربوط به صحبت‌های اخیر مدیرعامل تامین اجتماعی‌ست؛ سالاری در نشست خبری اخیر خود گفت: «برای پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. سازمان حتی در پرداخت حقوق ماه جاری نیز با کسری منابع روبه‌روست.»

به گفته وی، ۷۰ همت اختصاص‌یافته، اوراق پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای رد دیون و تسویه مطالبات مراکز درمانی است و برای پرداخت معوقات بازنشستگان در نظر گرفته نشده است.

 

 

 

 

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