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پرداخت قسطی حقوق اردیبهشت به کارگران ایران صدرا/ کارگران ناراضیاند
کارگران شرکت صدرا انرژی بوشهر از پرداخت قسطی حقوق اردیبهشت و همچنین انتقال بخشی از تجهیزات این مجموعه به شمال کشور انتقاد کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران این مجموعه میگویند چهارشنبه هفته گذشته به جای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده حقوق اردیبهشت، تنها ۱۰ میلیون تومان به حساب آنان واریز شده است؛ در حالی که انتظار میرفت حقوق خرداد نیز در این مقطع پرداخت شود.
به گفته کارگران، این مبلغ در واقع قسط دوم حقوق اردیبهشت بوده و پرداخت چند مرحلهای دستمزد، فشار معیشتی مضاعفی بر آنان تحمیل کرده است. آنان میگویند در شرایطی که هزینههای زندگی روزبهروز افزایش یافته، پرداخت بخشی از حقوق در چند قسط، پاسخگوی نیازهای حداقلی خانوادههای کارگری نیست.
کارگران صدرا همچنین از آنچه انتقال چند دستگاه جرثقیل و برخی ماشینآلات این مجموعه به صدرای شمال کشور عنوان میکنند، انتقاد دارند و میگویند پیشتر نیز شماری از تجهیزات شرکت به همین شکل منتقل شده است. به گفته آنان، این جابهجاییها در حالی انجام میشود که خودِ مجموعه صدرا در بوشهر با کمبود جدی تجهیزات و منابع روبهروست.
این کارگران با طرح پرسشهایی درباره نحوه مدیریت منابع و داراییهای شرکت، خواستار ورود و پاسخگویی مسئولان استانی و کشوری شدند و تأکید کردند که ادامه این وضعیت، نارضایتی گسترده در میان کارگران ایجاد کرده است.
آنان همچنین خواهان پرداخت کامل و بهموقع مطالبات مزدی و بیمهای، شفافسازی درباره وضعیت تجهیزات شرکت و بررسی عملکرد مدیریت مجموعه شدند.