جزئیات شهادت یکی از کارکنان صنعت آب خوزستان/ یک کارگر مجروح شد

به گزارش ایلنا، عباس صدریان‌فر اظهار کرد: بامداد روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، ایستگاه پمپاژ زهکش RMD هندیجان که در حدفاصل محور ماهشهر–هندیجان قرار دارد، هدف حمله دشمن امریکایی صهیونی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این حمله، شاکر محیسنی از کارکنان شرکت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یکی دیگر از کارکنان این واحد نیز مجروح شد که هم‌اکنون تحت مراقبت و درمان قرار دارد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اهمیت این تأسیسات گفت: ایستگاه پمپاژ زهکش RMD یکی از تأسیسات عملیاتی است که در مدیریت و تخلیه زه‌آب اراضی کشاورزی منطقه نقش مؤثری دارد و استمرار فعالیت آن در حفظ کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

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