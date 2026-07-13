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جزئیات شهادت یکی از کارکنان صنعت آب خوزستان/ یک کارگر مجروح شد

جزئیات شهادت یکی از کارکنان صنعت آب خوزستان/ یک کارگر مجروح شد
کد خبر : 1812706
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مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از شهادت و مجروح شدن همکاران شرکت بهره برداری زهره و جراحی در پی حمله دشمن آمریکایی به یکی از تأسیسات آبی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس صدریان‌فر اظهار کرد: بامداد روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، ایستگاه پمپاژ زهکش RMD هندیجان که در حدفاصل محور ماهشهر–هندیجان قرار دارد، هدف حمله دشمن امریکایی صهیونی قرار گرفت. 

وی افزود: در جریان این حمله، شاکر محیسنی از کارکنان شرکت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یکی دیگر از کارکنان این واحد نیز مجروح شد که هم‌اکنون تحت مراقبت و درمان قرار دارد. 

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اهمیت این تأسیسات گفت: ایستگاه پمپاژ زهکش RMD یکی از تأسیسات عملیاتی است که در مدیریت و تخلیه زه‌آب اراضی کشاورزی منطقه نقش مؤثری دارد و استمرار فعالیت آن در حفظ کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

 

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