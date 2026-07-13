توضیحات صندوق در مورد خبر تجمع بازنشستگان فولادی اصفهان

به گزارش ایلنا، روابط عمومی مدیریت گروه بازنشستگی فولاد در جوابیه‌ای نسبت به خبر ایلنا درباره تجمع اخیر بازنشستگان فولادی در استان اصفهان واکنش نشان داد.

متنی که در ادامه می‌آید، مشروح این جوابیه است:

در پاسخ به گزارش منتشر شده (خبرگزاری ایلنا) با کد خبر ۱۸۱۱۴۷۴ در خصوص تجمع بازنشستگان فولاد در اصفهان، به استحضار می‌رساند:

فرآیند صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان فولاد، مشابه سایر صندوق‌های بازنشستگیِ تحت پوشش، در حال طی مراحل اداری است. علت تفاوت زمانِ صدور احکامِ این گروه با سازمان تأمین اجتماعی، تفاوت در ساختار حقوقی و فرمول‌های محاسباتیِ ناشی از واگذاری‌هاست.

اطمینان داده می‌شود که اقدامات لازم برای صدور احکام در جریان بوده و با رفع موانع فنی، پیش‌بینی می‌شود این احکام ظرف هفته‌های آتی نهایی و ابلاغ گردد. پیگیری مطالبات درمانی بازنشستگان عزیز نیز در اولویتِ برنامه‌های این مجموعه قرار دارد و اقداماتِ اجرایی در این خصوص در حال انجام است.

روابط عمومی گروه بازنشستگی فولاد

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