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بازدید مدیرعامل تامین اجتماعی از شعبه پایلوت اجرای طرح بیمه متمرکز

بازدید مدیرعامل تامین اجتماعی از شعبه پایلوت اجرای طرح بیمه متمرکز
کد خبر : 1812516
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مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی به مناسبت هفته تأمین اجتماعی و همزمان با چهارمین روز این هفته با عنوان «تأمین اجتماعی؛ پیشرو در تحول دیجیتال و ارائه خدمات هوشمند» در راستای بررسی وضعیت اجرای طرح «بیمه متمرکز، یکپارچه‌سازی شعب و استقرار نظام یکپارچه مالی تعهدی»، از شعبه ۱۹ تأمین‌اجتماعی تهران به عنوان شعبه پایلوت اجرای این طرح بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مصطفی سالاری در این بازدید که با همراهی جمعی از معاونین و مدیران سازمان و مدیران‌کل تأمین‌اجتماعی شرق و غرب تهران برگزار شد، جزییات اجرای طرح بیمه متمرکز و موارد مربوط به قراردادهای پیمان، ضریب هوشمند پیمان و دیگر موضوعات مرتبط با طرح را مورد بررسی قرار داد. 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جریان بازدید از شعبه پایلوت اجرای طرح بیمه متمرکز، ضمن نظارت بر ارائه خدمات بخش‌های مختلف شعبه ۱۹ تأمین اجتماعی تهران و گفت‌وگو با کارکنان، جزییات، مزایا و مسائل مربوط به اجرای طرح مذکور را جویا شد. 

سالاری در ادامه این برنامه، علاوه بر حضور در اتاق رصد و پیگیری این طرح در شعبه ۱۹، در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفت. 

در ادامه این بازدید، موضوعات و جزییات مربوط به چگونگی اجرا و بازخوردهای مرتبط با اجرای طرح بیمه متمرکز در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و مدیران و کارشناسان امر بررسی شد. 

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در این جلسه، ضمن تقدیر از عملکرد مرتبط با اجرای طرح بیمه متمرکز، بر اجرای کوتاه‌مدت مرحله گذار این طرح و اهمیت رضایتمندی ذینفعان و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی در این چارچوب تأکید کرد. 

سالاری همچنین در ادامه، حل مسائل و مشکلات مربوط به اجرای طرح بیمه متمرکز در مرحله پایلوت را ضروری دانست و اجرای کامل طرح را در زمانبندی مشخص مهم ارزیابی و تصریح کرد: مخاطبان و بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی پس از اجرای طرح بیمه متمرکز از مزایای این طرح تحول‌آفرین و توسعه‌ای بهره‌مند خواهند شد. 

تمرکز بر آموزش فنی و تخصصی مربوط به اجرای دقیق طرح بیمه متمرکز در شعب سازمان تأمین‌اجتماعی و برگزاری جلسات مرتبط با بررسی مسائل این حوزه از دیگر موارد مطرح شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در این جلسه بود.

 

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