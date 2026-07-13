آخرین اخبار وام بازنشستگان تامین اجتماعی/ باز شدن پنجره ثبت نام در برخی استانها/ بازنشستگان معترضند
بازنشستگان تامین اجتماعی از ناچیز بودن سهمیه وام ضروری انتقاد دارند.
به گزارش ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی از ناچیز بودن سهمیه وام ضروری ۶۰ میلیون تومانی انتقاد دارند؛ آنها میگویند: با وجود باز شدن سامانه ثبت نام، عموماً موفق به ثبت تقاضای خود نمیشویم.
در عین حال، در روزها و هفتههای اخیر، پنجره ثبت نام در برخی استانهای کشور باز شده است؛ برای نمونه، سایت ثبت نام وام ۶۰ میلیونی اعلامی از سوی تامین اجتماعی از شنبه ۱۴۰۵/۴/۲۰ بازگشایی و تا پایان سهمیه تخصیصی به شهرستان یزد ادامه خواهد داشت.
اما بازنشستگان تهرانی به محض مراجعه به سامانه ثبت نام با این عبارت مواجه میشوند: «بازنشسته گرامی فرصت پیش ثبت نام وام بدلیل محدودیت سازمان تامین اجتماعی جهت تخصیص وام اتمام یافته است».
بازنشستگان خواستار افزایش سهمیه وام هستند و میگویند: نباید برای این مبلغ ناچیز ماهها انتظار بکشیم.