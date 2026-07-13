به گزارش ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی از ناچیز بودن سهمیه وام ضروری ۶۰ میلیون تومانی انتقاد دارند؛ آن‌ها می‌گویند: با وجود باز شدن سامانه ثبت نام، عموماً موفق به ثبت تقاضای خود نمی‌شویم.

در عین حال، در روزها و هفته‌های اخیر، پنجره ثبت نام در برخی استان‌های کشور باز شده است؛ برای نمونه، سایت ثبت نام وام ۶۰ میلیونی اعلامی از سوی تامین اجتماعی از شنبه ۱۴۰۵/۴/۲۰ بازگشایی و تا پایان سهمیه تخصیصی به شهرستان یزد ادامه خواهد داشت.

اما بازنشستگان تهرانی به محض مراجعه به سامانه ثبت نام با این عبارت مواجه می‌شوند: «بازنشسته گرامی فرصت پیش ثبت نام وام بدلیل محدودیت سازمان تامین اجتماعی جهت تخصیص وام اتمام یافته است».

بازنشستگان خواستار افزایش سهمیه وام هستند و می‌گویند: نباید برای این مبلغ ناچیز ماه‌ها انتظار بکشیم.

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