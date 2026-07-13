خاتمه موقت اعتراض کارگران ابنیه فنی راهآهن کرج/ آیا معوقات در موعد مقرر پرداخت میشود؟
پس از دو روز اعتراض صنفی در روزهای شنبه و یکشنبه، کارگران بخش نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن ناحیه کرج در حال حاضر منتظر عمل مسئولان به وعدههای داده شده در مهلت مقرر هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی و ماشینآلات راهآهن ناحیه کرج، طی روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه در اعتراض بهعدم پرداخت معوقات مزدی، حق بیمه و بیتوجهی به مطالبات رفاهی دست به تجمع زده بودند.
بنا بر پیگیریهای صورت گرفته، این کارگران پس از گفتگو با مسئولان استانی و نمایندگان راهآهن و دریافت وعدههایی مبنی بر تسویه بخشی از مطالبات تا پایان مهلت تعیینشده، فعلاً به اعتراضات خود پایان دادهاند. در حال حاضر فضای ایستگاه کرج آرام است و پرسنل منتظرند ببینند آیا وعدههای داده شده توسط مسئولان در زمان مقرر عملیاتی میشود یا خیر.
کارگران راهآهن کرج تأکید دارند که این آرامش، به معنای فراموشی مطالبات نیست. آنها یادآور شدند که موضوع «۱۴ ماه حق بیمه معوق از سال ۱۴۰۳» و «پرداختهای مزدیِ عقبافتاده» همچنان اولویت اصلی آنهاست. این کارگران ابراز امیدواری کردند که مسئولان با درک شرایط معیشتی دشوار کارگران، از تکرار تجربههای گذشته و خلف وعده پرهیز کنند.
اگرچه امروز دوشنبه تجمعی در کار نیست، اما فضای عمومی میان کارگران نشاندهنده «بیاعتمادی» نسبت به وعدههای مدیران است. کارگران تأکید کردند که تداوم این وضعیت و عدم دریافت حقوق در مهلتِ جدید، میتواند زمینهساز بروز تنشهای مجدد و بازگشت به مسیر اعتراضات قانونی برای احقاق حقوقشان باشد.
باید دید آیا وعدههای مسئولان در پایانِ این مهلت کوتاه به مرحله واریزی میرسد یا پرونده مطالبات کارکنان راهآهن کرج همچنان باز خواهد ماند.