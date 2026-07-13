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در تماس با ایلنا مطرح شد؛

انتقاد کارگران حفاری شمال از تاخیر در پرداخت حقوق/ مدیران و بالادستی‌ها پاسخگو باشند

انتقاد کارگران حفاری شمال از تاخیر در پرداخت حقوق/ مدیران و بالادستی‌ها پاسخگو باشند
کد خبر : 1812441
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جمعی از کارگران شرکت حفاری شمال از تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت حقوق و مزایا، قطع بیمه تکمیلی و مشکلات رفاهی در دکل‌ها و شناورهای این شرکت خبر دادند و خواستار رسیدگی فوری بنیاد مستضعفان به عنوان هلدینگ بالادستی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت حفاری شمال به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مهندسی صنعت حفاری نفت و گاز کشور با بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ پرسنل، نزدیک به دو سال است که با چالش تأخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت حقوق و مطالبات روبه‌روست؛ موضوعی که موجی از نارضایتی شدید را در میان کارگران این مجموعه ایجاد کرده است. 

کارگران این شرکت با اشاره به آمارهای مالی منتشر شده در مجمع عمومی اخیر می‌گویند: «شرکتی که در مجمع عمومی خود، درآمدی بالغ بر ۱۳ هزار و ۷۰۵ میلیارد ریال (تا پایان خرداد ۱۴۰۵) شناسایی کرده و بیش از ۴ هزار میلیارد تومان (۴ همت) سود به دست آورده است، چگونه نزدیک به دو سال است که حقوق ماهانه کارگران خود را با تأخیرهای دوهفته‌ای پرداخت می‌کند؟» 

به گفته این کارگران، با وجود گذشت سه هفته از تیرماه، حقوق خردادماه کارگران هنوز پرداخت نشده و هیچ زمان مشخصی نیز برای تسویه آن اعلام نشده است. 

علاوه بر معوقات حقوقی، کارکنان این مجموعه بخش زیادی از پرداخت‌های مناسبتی، کمک‌هزینه‌های معیشتی و رفاهی سال گذشته، پاداش‌های سالانه مصوب بنیاد مستضعفان و مطالبات مربوط به ذخیره مرخصی سال‌های قبل خود را دریافت نکرده‌اند. 

همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد بیمه تکمیلی درمان کارکنان به دلیل بدهی معوق شرکت حفاری شمال به شرکت بیمه‌گر قطع شده و فاکتورهای درمانی پرسنل چندین ماه است که بلاتکلیف مانده است. هزینه‌های ایاب و ذهاب کارگران اقماری نیز با معوقات زیادی روبه‌رو است. 

بنا بر اظهارات کارگران شرکت حفاری شمال، دامنه مشکلات به بخش خدمات رفاهی و پشتیبانی دکل‌ها، سکوها و شناورهای حفاری نیز رسیده است. این در حالی است که پروژه‌های شرکت حفاری شمال به طور فعال در حال اجراست و به گفته کارکنان، در پایان سال ۱۴۰۴ پاداش‌های قابل‌توجهی تحت عنوان «مدیریت در شرایط جنگی» به مدیران ارشد و داخلی شرکت پرداخت شده است. 

کارگران شرکت حفاری شمال با بیان اینکه صدای اعتراض خود را به گوش مدیران بالادستی در بنیاد مستضعفان رسانده‌اند، خواستار ورود جدی و فوری مسئولان این نهاد به وضعیت مدیریتی شرکت شدند. 

آن‌ها هشدار دادند: «تداوم این شرایط و فشارهای معیشتی علاوه بر افول شدید بهره‌وری منابع انسانی، ریسک بروز خطاهای پرسنلی و حوادث ایمنی (HSE) را در پروژه‌های حساس و حیاتی حفاری کشور به شدت افزایش می‌دهد.»

 

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