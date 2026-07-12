یک منبع کارگری در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به روایت‌های متفاوتی که درباره انگیزه این کارگر مطرح است، به ایلنا گفت: «برخی همکاران او از وجود مشکلات شخصی در کنار فشارهای ناشی از شرایط کاری سخن گفته‌اند؛ با این حال، این موارد در حد نقل‌قول است و هنوز از سوی منابع رسمی تأیید نشده است. این نیروی خدماتی در محل کار اقدام به خودکشی کرده است.»

در همین رابطه، یکی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: «درباره این حادثه روایت‌های مختلفی مطرح شده و هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد. این کارگرِ جوان که حدوداً ۲۱ سال سن دارد، به عنوان نیروی غیررسمی و ساعتی در اتاق عمل بیمارستان ۲۲ بهمن نیک‌شهر مشغول به کار بوده است. وی روز گذشته پس از اقدام به خودکشی در محل کار، بلافاصله با مداخله سریع کادر درمان تحت مداوا قرار گرفت و جهت تکمیل روند درمان به کرمان اعزام شد که طبق آخرین گزارش‌ها، حال عمومی او رو به بهبود است.»

وی درباره دلیل وقوع این حادثه تصریح کرد: «مسئولان قضایی باید در این رابطه نظر بدهند، چراکه موضوع مسأله‌ای حقوقی و قضایی است. در گفت‌وگو با برخی کارکنان بیمارستان نیک‌شهر، انگیزه وی برای این کار را شخصی عنوان کرده‌اند، اما از اینکه چرا این اقدام در محل کار صورت گرفته، اطلاعاتی در دست نیست.»

این منبع آگاه با اشاره به چالش‌های جدی نیروهای شرکتی و ساعتی در مراکز درمانی منطقه افزود: «تأخیر در پرداخت حقوق محدود به یک نفر یا یک مرکز نیست. متأسفانه در مواردی پرداخت دستمزد این نیروها با تأخیرهای چندماهه همراه است که فشارهای معیشتی سنگینی را به کارکنان، حتی افراد با سابقه کار طولانی، تحمیل می‌کند. بی‌شک فشارهای معیشتی و تعویق دستمزدها می‌تواند زمینه‌ساز یا تشدیدکننده بحران‌های روحی و روانی در میان نیروی کار باشد.»

او در پایان با انتقاد از نحوه تخصیص منابع و مدیریت مالی در برخی مجموعه‌های درمانی، خواستار توجه جدی مسئولان به وضعیت رفاهی کارکنان شد و تأکید کرد: «برای پیشگیری از وقوع این حوادث تلخ، تضمین امنیت شغلی، پرداخت به‌موقع حقوق و ارائه حمایت‌های روانی و مشاوره به کارکنان، باید در اولویت برنامه‌های مدیران قرار گیرد.»

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