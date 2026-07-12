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در تماس با ایلنا مطرح شد؛

گلایه کارگران حفاری انرژی دانا از معوقات مزدی/ وضع تغذیه در دکل‌های دهلران نامناسب است

گلایه کارگران حفاری انرژی دانا از معوقات مزدی/ وضع تغذیه در دکل‌های دهلران نامناسب است
کد خبر : 1812040
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کارگران شرکت حفاری انرژی دانا از عدم پرداخت سه ماه مطالبات مزدی خود خبر دادند. همزمان، کارگران اقماری شاغل در دکل‌های دانا ۲ و دانا ۳ در شهرستان دهلران نیز نسبت به کیفیت نامناسب تغذیه و شرایط رفاهی محل کار خود اعتراض دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس گزارش‌های دریافتی، بخشی از مطالبات مزدی کارگران هر چهار دکل شرکت حفاری دانا انرژی مربوط به ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه تاکنون پرداخت نشده و همین موضوع نگرانی‌های جدی معیشتی برای کارگران و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است. 

کارگران اقماری شاغل در دکل‌های دانا ۲ و دانا ۳ در دهلران نیز می‌گویند در شرایط آب‌وهوایی بسیار گرم و در دمای بالای ۴۵ درجه سانتی‌گراد مشغول به کار هستند، اما از حداقل امکانات رفاهی و تغذیه مناسب برخوردار نیستند. 

به ادعای این کارگران، در سه روز گذشته صبحانه آنان تنها به چای شیرین و نان محدود شده و برای وعده‌های ناهار و شام نیز از مواد اولیه بی‌کیفیت استفاده شده است. همچنین دسر و میان‌وعده که بخشی از برنامه غذایی روزانه کارگران در چنین شرایط سخت کاری محسوب می‌شود، از جیره غذایی آنان حذف شده است. 

کارگران تاکید دارند که ادامه این وضعیت، آن هم در شرایط سخت کاری و گرمای شدید، سلامت و توان جسمی آنان را تهدید می‌کند. با این حال، به گفته آنان، مشکلات اقتصادی و نگرانی از پیامدهای احتمالی باعث شده امکان اعتراض علنی یا پیگیری موثر مطالبات خود را نداشته باشند. 

کارگران شرکت حفاری انرژی دانا خواستار پرداخت فوری معوقات مزدی، بهبود کیفیت تغذیه و رسیدگی جدی به وضعیت رفاهی خود هستند.

 

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