در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارگران شهرداری چابهار در تنگنای بیپولی/ در گرمای شدید، دو ماه حقوق نگرفتهایم
کارگران بخش فضای سبز شهرداری چابهار با انتقاد ازعدم پرداخت دو ماه حقوق معوقه خود، خواستار ورود مسئولان شهری برای پایان دادن به بلاتکلیفی معیشتی خانوادههای خود شدند.
جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری چابهار شامل نیروهای بیمهشده و فاقد بیمه، در تماس با ایلنا، با اشاره به اینکه وارد سومین ماه بدون دریافت حقوق شدهاند، اعلام کردند که تاخیرهای مکرر در پرداخت دستمزدها، معیشت روزمره آنان را در شرایط سخت اقتصادی با بحران مواجه کرده است.
یکی از کارگران فضای سبز چابهار در اینباره گفت: «جدا از بحث معوقات دو ماه گذشته، متاسفانه افزایش دستمزد سال جاری نیز هنوز برای ما اعمال نشده و دریافتی ما با وجود تورم و افزایش شدید هزینههای زندگی، هیچ تغییری نکرده است. در این شرایط اقتصادی، اداره زندگی با حقوق سال گذشته و آن هم با تاخیر چندماهه ناممکن است.»
کارگران معترض با اشاره به جایگاه ویژه اقتصادی و حجم بالای سرمایهگذاریها در بندر چابهار تاکید کردند: «شایسته نیست در شهری با این ظرفیتهای اقتصادی کلان، کارگرانی که در گرمای شدید هوا مسئول حفظ و نگهداری فضای سبز شهری هستند، برای تامین سادهترین نیازهای زندگی خود درمانده باشند.»