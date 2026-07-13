به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری میناب در استان هرمزگان با انتقاد از وضعیت معیشتی خود اعلام کردند که با وجود کار در شرایط آب‌وهوایی بسیار گرم منطقه، مطالبات مزدی آن‌ها همچنان با تاخیر پرداخت می‌شود و وعده‌های مسئولان شهری برای ساماندهی این وضعیت تا این لحظه به طور کامل عملی نشده است.

بر اساس اظهارات کارگران معترض، یکی از توجیهات مطرح‌شده برای تاخیر در واریز دستمزدها، وجود مشکلات فنی در سیستم‌های بانکی عنوان شده است؛ این در حالی است که به گفته کارگران، با وجود رفع این ایرادات فنی در روزهای گذشته، هنوز اقدام موثری برای تسویه کامل حقوق صورت نگرفته و این‌گونه دلایل، توجیه‌کننده فشارهای اقتصادی وارده بر خانواده‌های کارگری نیست.

کارگران شهرداری میناب همچنین به شیوه پرداخت حقوق فروردین‌ماه اشاره کرده و گفتند: «حقوق ماه نخست سال جاری به صورت قطره‌چکانی و علی‌الحساب پرداخت شده است، به طوری که بخش قابل‌توجهی از آن هنوز تسویه نشده و مشخص نیست مابقی مطالباتمان که مربوط اردیبهشت و خردادماه است چه زمانی به حساب کارگران واریز خواهد شد.»

نمایندگان کارگری با اشاره به ورود مسئولان نظارتی به این پرونده افزودند: «رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیز شخصاً پیگیر حل این مشکل بوده و مدیریت شهری وعده واریز منظم حقوق را داده بود، اما متأسفانه این تعهدات در عمل اجرا نشده است.»

کارگران شهرداری میناب در پایان با تاکید بر اینکه انباشت بدهی‌ها و مشکلات معیشتی، زندگی روزمره آن‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است، از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر میناب خواستند تا با اصلاح فرآیندهای مدیریتی، پرداخت به موقع و کامل حقوق کارگران را در اولویت قرار دهند.

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