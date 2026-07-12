مصدومیت راننده بولدوزر در پی واژگونی از پرتگاه

به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که راننده بولدوزر در حال انجام عملیات جاده‌سازی و خاکبرداری بود؛ این راننده به دلیل واژگونی بولدوزر در پرتگاه، داخل کابین محبوس شد و دچار آسیب‌دیدگی شد.

جمعیت هلال احمر گرمی با اعلام جزئیات این حادثه گفت: نیروهای امدادی پایگاه جاده‌ای لنگان پس از حضور در محل، فرد مصدوم را از داخل بولدوزر رهاسازی کردند.

براساس این گزارش، مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس شد.

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