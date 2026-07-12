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در گرمی اردبیل اتفاق افتاد؛

مصدومیت راننده بولدوزر در پی واژگونی از پرتگاه

مصدومیت راننده بولدوزر در پی واژگونی از پرتگاه
کد خبر : 1811992
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راننده یک دستگاه بولدوزر حین اجرای عملیات خاکبرداری در روستای برزند از توابع شهرستان گرمی در استان اردبیل، بر اثر واژگونی از پرتگاه مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که راننده بولدوزر در حال انجام عملیات جاده‌سازی و خاکبرداری بود؛ این راننده به دلیل واژگونی بولدوزر در پرتگاه، داخل کابین محبوس شد و دچار آسیب‌دیدگی شد. 

جمعیت هلال احمر گرمی با اعلام جزئیات این حادثه گفت: نیروهای امدادی پایگاه جاده‌ای لنگان پس از حضور در محل، فرد مصدوم را از داخل بولدوزر رهاسازی کردند. 

براساس این گزارش، مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس شد.

 

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