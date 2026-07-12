به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری(WFTU)، این تشکل بین‌المللی کارگری روز جمعه با برگزاری میزگردی با عنوان «هفته کاری ۳۵ ساعته: یک مطالبه ضروری و یک طرح امکان‌پذیر» در ژنو سوئیس برگزار کرده است.

این میزگرد با سخنرانی مقدماتی سه سخنران اصلی آغاز شد؛ پامبیس کیریتسیس، دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری؛ استفان مونوز، مهندس فناوری اطلاعات تشکل IWI؛ و ایسیدو اسناولاز، اقتصاددان و فعال کارگری در این میزگرد از طرح کاهش ساعت کاری هفتگی بسیاری از کشورها از ۴۰ ساعت و ۴۲ ساعت در هفته به ۳۵ ساعت کار قانونی در هفته (پنج روز کاری هفت‌ساعته در هفته) و امکان آن دفاع کردند.

این میزگرد بر مطالبه جدی برای یک هفته کاری ۳۵ساعته بدون کاهش مزد و با وجود بهبود امنیت، حقوق اجتماعی و سلامت کارگران متمرکز بود.

همه شرکت‌کنندگانی که در جایگاه سخنرانی حضور داشتند، در حین برگزاری این میزگرد، تأکید کردند که هفته کاری ۳۵ساعته یک مطالبه واقع‌بینانه است که با رشد بهره‌وری کار و توسعه فناوری‌های جدید مطابقت دارد و در عین حال شرط لازم برای بازتولید نیروی کار و برآوردن نیازهای امروزین مردم و خانواده‌های طبقه کارگر است.

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