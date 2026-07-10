در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
«کولبری» راهی پرخطر برای بقا/ مردم محلی از مرز خیری ندیدند!
یک فعال کارگری مریوان گفت: با وجود برخورداری این شهرستان از یکی از مهمترین مرزهای تجاری کشور، بخش قابل توجهی از مردم همچنان با فقر، بیکاری و مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
عبدالله بلواسی، فعال کارگری ساکن مریوان، با اشاره به وضعیت معیشتی مردم آن شهرستان، به ایلنا گفت: با وجود برخورداری این شهرستان از یکی از مهمترین مرزهای تجاری کشور، بخش قابل توجهی از مردم همچنان با فقر، بیکاری و مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند و سهم آنان از ظرفیتهای اقتصادی منطقه، نه اشتغال پایدار، بلکه محرومیت و نابرابری است.
وی افزود: مریوان روزانه شاهد بازگرداندن جنازه کولبران مریوانی و غیر مریوانی است که به اجبار برای بدست آوردن لقمهای نان، جان میدهند و قربانی سیاستهای غلط میشوند.
بلواسی ادامه داد: نبود فرصتهای شغلی مناسب، بسیاری از جوانان را به سمت کولبری سوق داده است؛ شغلی پرخطر که تنها برای بقا انتخاب میشود و هر سال جان شماری از شهروندان مریوانی و سایر مرزنشینان را میگیرد.
به گفته وی، بازگرداندن پیکر کولبرانی که برای به دست آوردن لقمهای نان جان خود را از دست میدهند، به صحنهای تلخ و تکراری در این منطقه تبدیل شده است.
وی افزود: این در حالی است که مرز بینالمللی باشماخ، که فعالیت اقتصادی خود را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرد و در سال ۱۳۸۳ به دلیل اهمیت راهبردی به مرز بینالمللی ارتقا یافت، میتوانست به موتور محرک توسعه، اشتغال و کاهش فقر در مریوان و منطقه کردستان تبدیل شود.
این فعال کارگری بیان کرد: امروز روزانه صدها دستگاه تانکر و کامیون ترانزیتی حامل کالا و فرآوردههای نفتی، به صورت قانونی و غیرقانونی، از این مرز تردد میکنند و در برخی روزها صف خودروهای سنگین تا نزدیکی شهر مریوان و حدود ۱۵ کیلومتر در دو سوی جاده امتداد مییابد، اما منافع این حجم عظیم از تجارت و ترانزیت به شکل عادلانه میان مردم منطقه توزیع نشده است.
وی تأکید کرد: در شرایطی که مرز باشماخ باید زمینه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی را برای مردم فراهم کند، نبود عدالت در توزیع فرصتها سبب شده است منافع اقتصادی آن عمدتاً نصیب گروهی محدود از دلالان، رانتخواران و صاحبان نفوذ شود و اکثریت مردم همچنان با بیکاری و مشکلات معیشتی مواجه باشند.
بلواسی افزود: سهم مردم مریوان از این مرز، بیش از آنکه رفاه و توسعه باشد، ترافیک سنگین، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، خطر تردد تانکرهای حامل سوخت و افزایش حوادث جادهای بوده است.
وی خاطرنشان کرد که تنها در هفته گذشته دو نفر در اثر تصادف با خودروهای سنگین جان خود را از دست دادند و طی سه دهه گذشته نیز صدها نفر در حوادث مشابه، کشته یا مجروح شدهاند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مطالبهگری عمومی اظهار کرد: جامعه مدنی، نخبگان و تشکلهای مردمی نباید در برابر فقر، بیکاری، نابرابری در بهرهمندی از ظرفیتهای مرز و پیامدهای اجتماعی و انسانی آن سکوت کنند.