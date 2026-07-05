به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری یورونیوز، آتش نشانان دو کارگر شیشه پاک کن آلمانی را که در حال نظافت پنجره‌های یک برج بزرگ در فرانکفورت بودند، پس از شل شدن و شکستن سکوی معلقی که بر آن ایستاده بودند، طی یک عملیات ویژه نجات دادند.

روز شنبه این هفته، سخنگوی آتش نشانی شهر فرانکفورت آلمان به رسانه‌ها اعلام کرد: سکویی که به صورت بالابر برای نظافت پنجره‌ها از سوی شرکت پیمانکار خدمات نظافت بکارگیری شده، نا ایمن بوده و ابتدا در طبقه ۴۴ روی نما گیر کرده است، بعد از عدم تحرک بالابر، سکوی استقرار کارگران شل شده و جان دو کارگر را به خطر انداخته است.

آتش‌نشانان مسئول نجات در ارتفاع در آلمان، طی یک عملیات طولانی با استفاده از یک بالابر مخصوص به نام وینچ، این افراد را یکی یکی بالا کشیده و از بام برج نجات داده و آن‌ها را به مکانی امن منتقل کردند.

سازمان آتش نشانی فرانکفورت اعلام کرده که گمان می‌رود این «مرتفع‌ترین و بالاترین عملیات نجات در یک منطقه شهری در آلمان» تا امروز باشد.

در مجموع ۲۴ آتش نشان، از جمله پنج متخصص نجات در ارتفاع، در این عملیات شرکت داشتند. مقامات گفتند که احتمالاً نقص فنی عامل این حادثه بوده و شرکت پیمانکار ارائه دهنده سکوی بالابر در این موضوع مقصر است که باید پیگیری شود.

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