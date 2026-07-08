دردسری جدید برای کارگران ساختمانی در دوران رکود و بیکاری/ «آزمون آنلاین» را حذف کنید!

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ساختمانی به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و در عین حال کم‌برخوردارترین اقشار جامعه کارگری، سال‌هاست با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مهم‌ترین مطالبه این قشر، اجرای کامل قانون بیمه کارگران ساختمانی و برقراری پوشش بیمه‌ای برای تمامی کارگران واجد شرایط است؛ مطالبه‌ای که با وجود اصلاح قانون و وعده‌های متعدد، همچنان محقق نشده و هزاران کارگر در صف انتظار بیمه قرار دارند یا بیمه آنان به دلایل مختلف قطع شده است.

فعالان کارگری بارها هشدار داده‌اند که نبود امنیت شغلی، حوادث متعدد ناشی از کار، قطع یا عدم برقراری بیمه تأمین اجتماعی و روند طولانی تخصیص سهمیه بیمه، معیشت و آینده شغلی کارگران ساختمانی را با چالش جدی مواجه کرده است. به گفته فعالان این حوزه، صدها هزار کارگر ساختمانی همچنان از پوشش بیمه محروم هستند و این مسئله به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری تبدیل شده است.

در کنار بحران بیمه، کارگران ساختمانی این روزها با مشکل دیگری نیز روبه‌رو هستند؛ روند دشوار دریافت و تمدید کارت مهارت فنی و حرفه‌ای. افزایش هزینه‌های ثبت‌نام، طولانی شدن فرآیند صدور کارت و الزام به شرکت در آزمون‌های آنلاین، اعتراض بسیاری از تشکل‌های صنفی را در پی داشته است.

در همین رابطه، محمد علیپور، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری نقاشان ساختمانی کشور، در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن انتقاد از عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، خواستار اصلاح فوری رویه‌های موجود، حذف آزمون آنلاین برای کارگران ساختمانی و تسهیل فرآیند صدور کارت مهارت شد.

محمد علیپور، با انتقاد از عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر تصمیم‌ها و رویه‌های این سازمان، مشکلات متعددی را برای کارگران ساختمانی ایجاد کرده و مطالبات این قشر زحمتکش مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه نظارت بر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزود: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم گزارشی از روند همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با کارگران ساختمانی دریافت کنند تا مشخص شود چه مشکلات و موانعی بر سر راه این قشر ایجاد شده است. افزایش بی‌رویه هزینه‌های ثبت‌نام، تمدید و صدور کارت مهارت، فشار مضاعفی را به کارگران ساختمانی تحمیل کرده است.

علیپور با اشاره به مشکلات آزمون‌های آنلاین تصریح کرد: برگزاری آزمون‌های آنلاین به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران ساختمانی تبدیل شده است. بسیاری از این کارگران از تحصیلات کافی برخوردار نیستند و اگر امکان ادامه تحصیل برای آنان فراهم بود، امروز ناچار به انجام مشاغل سخت ساختمانی نبودند. بنابراین نمی‌توان از کارگری که سواد علمی و مهارت استفاده از سامانه‌های الکترونیکی ندارد، انتظار موفقیت در آزمون‌های آنلاین را داشت.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که باید حامی کارگران و تسهیل‌کننده مسیر ارتقای مهارت آنان باشد، متأسفانه به گونه‌ای عمل می‌کند که کارگران احساس می‌کنند تنها هزینه‌های بیشتری به آنان تحمیل می‌شود. امروز دریافت کارت مهارت فنی و حرفه‌ای برای یک کارگر ساختمانی گاه بیش از سه ماه زمان می‌برد و بسیاری از متقاضیان به دلیل عدم موفقیت در آزمون‌های آنلاین، ناچار می‌شوند چندین مرتبه ثبت‌نام کرده و هر بار هزینه‌های جدیدی پرداخت کنند.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری نقاشان ساختمانی کشور با انتقاد از نحوه برخورد برخی کارکنان این سازمان گفت: نبود همکاری مؤثر و پاسخگویی مناسب، موجب نارضایتی گسترده کارگران ساختمانی شده است و این روند، کرامت و شأن این قشر زحمتکش را خدشه‌دار کرده است.

وی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: انتظار داریم هرچه سریع‌تر برای پایان دادن به این بی‌عدالتی‌ها دستور لازم صادر شود. دریافت کارت مهارت فنی نباید به یک معضل جدی برای کارگران ساختمانی تبدیل شود. متأسفانه در حق این قشر شریف، ظلم فراوانی صورت گرفته و آنان بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و همکاری مسئولان هستند.

علیپور پیشنهاد کرد: آزمون آنلاین برای کارگران ساختمانی حذف و صدور کارت مهارت صرفاً بر اساس ثبت‌نام و برگزاری آزمون عملی انجام شود تا کارگران بتوانند بدون تحمل موانع غیرضروری، کارت مهارت خود را دریافت کنند. نباید بیش از این عزت، آبرو و معیشت کارگران ساختمانی تحت تأثیر تصمیماتی قرار گیرد که با واقعیت‌های این حرفه همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه مدیریت فعلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیازمند بازنگری جدی است، اظهار داشت: متأسفانه این سازمان در اختیار مدیرانی قرار گرفته که برنامه مؤثر و کارآمدی برای حل مشکلات کارگران ساختمانی ارائه نکرده‌اند و نتیجه این وضعیت، افزایش مشکلات و تضییع حقوق قانونی کارگران بوده است. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح ساختار، بازنگری در سیاست‌ها و تحول مدیریتی است.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری نقاشان ساختمانی کشور افزود: با شناخت و اعتمادی که از گذشته نسبت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، انتظار داریم شخصاً به این موضوع ورود کرده و از حقوق کارگران ساختمانی دفاع کنند. آنچه طی یک تا دو سال اخیر بر این قشر گذشته، به هیچ عنوان قابل قبول و قابل اغماض نیست.

وی خاطرنشان کرد: تمامی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور خواستار توقف فوری این روند و رفع بی‌عدالتی‌های موجود هستند. در غیر این صورت، ناچار خواهیم بود برای احقاق حقوق قانونی کارگران ساختمانی، از ظرفیت‌های قانونی از جمله برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کنیم.

علیپور همچنین با اشاره به سطح دشواری آزمون‌ها گفت: طراحی سؤالات آزمون به گونه‌ای است که حتی بسیاری از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نیز در پاسخگویی به آن با مشکل مواجه می‌شوند؛ بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت کارگری که از تحصیلات رسمی برخوردار نیست، در چنین آزمون‌هایی موفق شود؟ انتظار ما این است که معیار اصلی، مهارت عملی و تجربه کارگران باشد، نه توانایی آنان در پاسخگویی به آزمون‌های پیچیده و غیرمتناسب با شرایط شغلی‌شان.

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