سهمیه وام بازنشستگان تامین اجتماعی ناچیز است/ مشکلات بازنشستگان برای ثبت نام وام ۶۰ میلیون تومانی

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۱۰ روز پس از اعلام رسمی آغاز فرآیند پرداخت وام ضروری بازنشستگان، ابعاد جدیدی از بحران سهمیه‌بندی و اختلالات سیستمی این تسهیلات آشکار شده است. عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خرم آباد، با انتقاد از محقق نشدن وعده‌ها، از بلاتکلیفی کارگران بازنشسته در دریافت این حق اولیه رفاهی خبر داد.

محمدحسن موسیوند، عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد و دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، در گفت‌وگو با ایلنا، با تأکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی باید در خدمت صیانت از معیشت نیروی کار باشد، اظهار کرد: امروز حدود ۵ میلیون بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، اما در کمال تعجب تنها ۴۰ هزار فقره وام برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. با این سهمیه ناچیز، بخش عمده طبقه زحمتکش و متقاضی جامعه عملاً از دریافت این تسهیلات محروم می‌شوند و مشخص نیست مبنای عدالت در توزیع این وام‌های محدود چیست.

یکی دیگر از چالش‌های جدی حقوقی و صنفی بازنشستگان، بسته‌شدن سریع و اختلالات پی‌درپی سامانه ثبت‌نام است. موسیوند در این باره گفت: اینبار بازنشستگان پس از ماه‌ها انتظار، به محض باز شدن سامانه با پیغام بسته بودن آن مواجه شدند و بسیاری حتی فرصت ثبت درخواست پیدا نکردند.

با وجود آن که در «نشست تعاملی هم‌اندیشی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر کشور» مورخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دستور اکید داد که سامانه ثبت‌نام به هیچ وجه بسته نشود و به مشکل اختلال سامانه رسیدگی شود، دوباره سامانه از دسترس خارج شد و بی‌توجهی به حقوق متقاضیان همچنان ادامه دارد.

موسیوند با انتقاد از رفتارهای نمایشی و اعلام زودهنگام پرداخت‌ها در رسانه‌ها افزود: مسئولان ابتدا در بوق و کرنا می‌کنند که وام پرداخت شد، در حالی که هنوز بسیاری از بازنشستگان حتی موفق به ورود به سایت نشده اند؛ شایسته است ابتدا ثبت‌نام و پرداخت‌ها انجام گیرد و سپس آمار آن اطلاع‌رسانی شود.

سفره‌های خالی بازنشستگان در سایه هزینه‌های درمان

وام بازنشستگان کشوری ۷۵ میلیون تومان است و وام بازنشستگان تأمین اجتماعی تنها ۶۰ میلیون تومان؛ آن‌هم با وجود تمامی محدودیت‌های شدید ذکر شده. این فعال صنفی با دست گذاشتن روی ریشه اصلی اعتراضات کارگری، یعنی عدالت رفاهی و رفع تبعیض، خواستار یکسان‌سازی تسهیلات پرداختی به بازنشستگان صندوق‌های مختلف شد.

موسیوند افزود: بسیاری از پیشکسوتان طبقه کارگر برای تأمین هزینه‌های حیاتی درمان، بیماری‌های صعب‌العلاج فرزندان یا رفع گره‌های حاد معیشتی به این وام چشم دوخته‌اند؛ آن‌ها با هزار امید به کانون‌ها مراجعه می‌کنند اما دست خالی برمی‌گردند. این مبالغ حتی در صورت پرداخت، با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی همخوانی ندارد.

وی در پایان با اشاره به توقف و بلاتکلیفی برنامه‌های سفرهای زیارتی و سایر خدمات رفاهی گفت: این کارگران بازنشسته سال‌ها برای آبادانی و چرخش چرخ‌های تولید این کشور عرق ریخته‌اند و این حق قانونی و انسانی آن‌هاست که در دوران سالمندی، از یک زندگی عزتمندانه و حمایت‌های رفاهی مناسب برخوردار باشند.

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