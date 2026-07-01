بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در تماس‌های مکرر با ایلنا، خواستار مشخص شدن زمان واریز مابه‌التفاوت حقوق دو ماه ابتدای سال شدند.

آن‌ها می‌گویند: سه ماه منتظر افزایش حقوق شدیم، افزایشی که نیمی از تورم سال جدید را پوشش نمی‌دهد؛ حالا چقدر باید منتظر واریز مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت بمانیم؟!

این بازنشستگان تصریح کردند: انتظار داریم تامین اجتماعی رسماً زمان واریز مابه‌التفاوت‌ها را اعلام کند؛ ارزش معوقات ما در همین سه چهار ماه به شدت کاهش یافته؛ بیش از این ما را در انتظار نگذارند.

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