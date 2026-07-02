کارگران شهرداری نیکشهر: همچنان حقوق سال گذشته را میگیریم/ کارگران صدقهبگیر نیستند
کارگران شهرداری نیکشهر از تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات مزدی و عدم اجرای احکام حقوقی سال جدید خبر دادند و نسبت به وضعیت بحرانی معیشت خود ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، جمعی از کارگران شهرداری نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان، با انتقاد از وضعیت نامشخص پرداختهای خود اظهار داشتند: در حالی که هزینههای جاری زندگی به طور روزانه افزایش مییابد، ما همچنان درگیرِ بدیهیاتِ پرداخت حقوق هستیم.
پرداخت حقوق بر مبنای سال گذشته
کارگران شهرداری نیکشهر میگویند: «سؤال اصلی ما از مدیریت شهری این است که تا کی باید وعده بشنویم؟ چرا هنوز مطالبات دو ماه گذشته بر مبنای احکام جدید پرداخت نشده است؟ بدتر از آن، حقوق فروردینماه بر اساس مبنای سال گذشته محاسبه شده و افزایشهای قانونی مصوب، هنوز در فیشهای حقوقی ما اعمال نشده است.»
این کارگران تأکید کردند که تأخیر در پرداختها تنها یک مشکل اداری نیست، بلکه فشاری مستقیم و خردکننده بر سفره خانوادههای کارگری است که توانِ خرید مایحتاج اولیه خود را از دست دادهاند.
ترس از «برخوردهای اداری»، سایه سنگین بر امنیت شغلی
علاوه بر بحران معیشتی، کارگران از جوِ حاکم بر محیط کار ابراز گلایه کردند. به گفتهی کارگران، نگرانی از برخوردهای قهریِ اداری و تهدید به از دست دادنِ شغل، به دغدغههای اصلی آنها تبدیل شده است؛ در حالی که مطالبهی حق قانونی، نباید با ترس و نگرانی همراه باشد.
مطالبهگری؛ نه صدقه
کارگران شهرداری نیکشهر در بخش پایانی صحبتهای خود تصریح کردند: «ما که بار اصلیِ خدمات شهری و آبادانی این شهر را بر دوش داریم، حق داریم که دستمزدمان را بهموقع و مطابق با قانون کار دریافت کنیم. مدیریت شهری باید بداند که کارگرِ این شهر، صدقه نمیخواهد؛ بلکه خواستارِ حقِ قانونی و مسلم خود است. انتظار داریم مسئولان بهجای وعده و وعید، شفافسازی کنند و در جهت اجرای احکام قانونی و پرداخت مطالبات معوقه، گامهای عملی بردارند.»