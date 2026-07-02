افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی «ناعادلانه» است/ به معیشت طبقه کارگر ضربه نزنید

داود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم در گفتگو با ایلنا با انتقاد از سیاست‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی در خصوص افزایش مجدد حق بیمه کارگران ساختمانی در سال جاری، این اقدام را ضربه‌ای سنگین به معیشت این قشر توصیف کرد.

کشوری معتقد است افزایش چندباره حق بیمه در یک سال، هیچ تناسبی با درآمد ناپایدار و روزمزد کارگران ساختمانی ندارد و این گروه را در بن‌بست مالی قرار داده است.

رئیس انجمن گچکاران قم، این روند را نشان‌دهنده نبود ثبات و شفافیت در بدنه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی دانست که پیش‌بینی شرایط آینده را برای کارگران غیرممکن کرده است.

او افزود: در حالی که فشارهای مالی برای واریز حق بیمه افزایش یافته، هنوز بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی علیرغم پیگیری‌ها، تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند.

کشوری در پایان تأکید کرد که مشکل فعلی صرفاً اعداد و ارقام نیست، بلکه «بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، ضعف در اجرای قانون و نبود مدیریت شفاف منابع» است؛ موضوعاتی که در کنار هم باعث سلب اعتماد جامعه کارگری از نظام بیمه‌ای کشور شده است.

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