کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین: پرداختها عادلانه نیست/ فقط ۲۵ میلیون حقوق میگیریم
کارکنان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین میگویند: کارمان سخت است اما حقوق ناچیزی میگیریم.
کارکنان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تماس با ایلنا، به مشکلات معیشتی، وضعیت حقوق و مطالبات پرداختنشده خود اعتراض کردند.
این کارکنان میگویند: ما سالها در شرایط سخت معیشتی و اپیدمی، مشغول ارائه خدمات سلامت به مردم بودهایم اما امروز فشار گرانی، کاهش قدرت خرید و تأخیر در پرداخت مطالبات، شرایط زندگیمان را سخت کرده است.
به گفته این نیروها، کارانه و اضافهکار نیروهای دانشگاه علوم پزشکی معمولاً با تاخیر چندماهه پرداخت میشود که در نتیجه معوقات مزدی ارزش خود را از دست میدهد.
یکی از این نیروها میگوید: کادر درمانی که بیست و پنج میلیون حقوق میگیرد، چقدر انگیزه خدمت دارد؟
این کارکنان در هفته جاری به تهران آمدند و مقابل ستاد وزارت بهداشت تجمع کردند؛ آنها خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود شدند.