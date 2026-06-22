کارکنان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تماس با ایلنا، به مشکلات معیشتی، وضعیت حقوق و مطالبات پرداخت‌نشده خود اعتراض کردند.

این کارکنان می‌گویند: ما سال‌ها در شرایط سخت معیشتی و اپیدمی، مشغول ارائه خدمات سلامت به مردم بوده‌ایم اما امروز فشار گرانی، کاهش قدرت خرید و تأخیر در پرداخت مطالبات، شرایط زندگی‌مان را سخت کرده است.

به گفته این نیروها، کارانه و اضافه‌کار نیروهای دانشگاه علوم پزشکی معمولاً با تاخیر چندماهه پرداخت می‌شود که در نتیجه معوقات مزدی ارزش خود را از دست می‌دهد.

یکی از این نیروها می‌گوید: کادر درمانی که بیست و پنج میلیون حقوق می‌گیرد، چقدر انگیزه خدمت دارد؟

این کارکنان در هفته جاری به تهران آمدند و مقابل ستاد وزارت بهداشت تجمع کردند؛ آن‌ها خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود شدند.

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