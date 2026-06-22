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یک کارزار مدنی گسترده به راه افتاد؛

اعتراض کارگران و کشاورزان هندی به امضای توافق تجاری با واشنگتن

اعتراض کارگران و کشاورزان هندی به امضای توافق تجاری با واشنگتن
کد خبر : 1802336
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تشکل «کیسان مزدور مورچا» هند، با اعلام برنامه برگزاری تجمعات اعتراضی، مخالفت خود را با توافق تجاری در حال مذاکره میان دهلی‌نو و واشنگتن اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از رسانه‌های هندی، تشکل کشاورزی و کارگری «کیسان مزدور مورچا» (Kisan Mazdoor Morcha) از آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات علیه توافق تجاری در حال مذاکره میان دولت هند و آمریکا خبر داد و هشدار داد که این توافق می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای کارگران، کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی این کشور به همراه داشته باشد. 

رهبران این تشکل که از گروه‌های تأثیرگذار در جنبش‌های اعتراضی کشاورزان هند به شمار می‌روند، اعلام کرده‌اند که دولت «نارندرا مودی» در حال پیشبرد توافقی است که به اعتقاد آن‌ها زمینه را برای افزایش نفوذ کالاها و شرکت‌های آمریکایی در بازار هند فراهم می‌کند.

به گفته آن‌ها، چنین روندی می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده و امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر و کشاورز هندی را تهدید کند. 

این تشکل اعلام کرده است که در روز ۲۴ ژوئن تجمعات اعتراضی در برابر دفاتر و محل اقامت مسئولان حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP) برگزار خواهد کرد. همچنین برای روزهای ۲۵ و ۲۷ ژوئن، نشست‌هایی در ایالت پنجاب برنامه‌ریزی شده تا درباره گسترش اعتراضات و اقدامات بعدی تصمیم‌گیری شود. 

فعالان این تشکل معتقدند؛ توافق تجاری مورد بحث می‌تواند به کاهش حمایت‌های دولتی از بخش کشاورزی، افزایش واردات محصولات خارجی و دشوارتر شدن رقابت برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط منجر شود. آن‌ها همچنین هشدار داده‌اند که پیامدهای این توافق تنها محدود به کشاورزان نخواهد بود و کارگران بخش‌های مختلف نیز از فشار ناشی از تغییرات ناهنجارِ اقتصادی و تجاری آسیب می‌بینند. 

کیسان مزدور مورچا همچنین از آغاز یک کارزار سراسری در ایالت پنجاب از اواخر ماه ژوئیه خبر داده است.

بر اساس اعلام این تشکل، در جریان این کارزار مدنی، فعالان صنفی با حضور در روستاها و مناطق مختلف، مردم را از جزئیات توافق تجاری و تأثیرات احتمالی آن بر معیشت کشاورزان و کارگران آگاه خواهند کرد. 

اعتراض به توافق تجاری احتمالی میان هند و آمریکا در حالی ادامه دارد که طی ماه‌های اخیر، بخشی از تشکل‌های کارگری و کشاورزی این کشور نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت مودی و پیامدهای آن برای اشتغال، دستمزد و وضعیت معیشتی اقشار زحمتکش ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گفته این تشکل‌ها، هرگونه توافق تجاری بایستی با در نظر گرفتن منافع نیروی کار، کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی تنظیم شود و نه صرفاً در راستای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی.

 

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