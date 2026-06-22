انتقاد از محرومیت درمانی در آمل/ ۵۱ درصد جمعیت کارگرند اما بیمارستان ندارند

«مسلم مکاری»، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، در گفتگو با ایلنا، با اشاره به آمار بالای بیمه‌شدگان در شهرستان آمل اظهار داشت: ۵۱ درصد از جمعیت شهرستان آمل را کارگران و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی تشکیل می‌دهند؛ این در حالی است که با وجود نرخ بالای بیمه‌پردازی و مشارکت اقتصادی، جامعه کارگری آمل از دسترسی عادلانه به خدمات درمانی ملکی این سازمان محروم است.

واگذاری بیمارستان، ریشه مشکلات فعلی

نایب‌رئیس کانون عالی کارگران کشور با یادآوری سوابق درمانی این شهرستان افزود: آمل در سال‌های گذشته از بیمارستان ملکی تأمین‌اجتماعی برخوردار بود، اما متأسفانه در مقطعی به‌دلیل تسویه بدهی‌های سازمان، این مرکز درمانی واگذار شد و از آن زمان تاکنون، جامعه کارگری آمل از خدمات تخصصی و رایگان درمانی بی‌بهره مانده است.

مطالبه فوری از مسئولان سازمان تأمین‌اجتماعی

مکاری در پایان با تأکید بر لزوم پاسخگویی نهادهای بالادستی، خاطرنشان کرد: از سازمان تأمین‌اجتماعی انتظار می‌رود با توجه به جمعیت قابل‌توجه بیمه‌شدگان و نقش کارگران آمل در اقتصاد منطقه، نسبت به ارتقای خدمات درمانی مسئولیت‌پذیر باشد.

او افزود: سازمان باید برای جبران این خلأ چندین ساله و رفع تبعیض در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان این شهرستان، تدابیر فوری و عملیاتی اتخاذ کند.

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