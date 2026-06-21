۵۰ روز اعتصاب موفق/ رئیس جمهور راستگرای بولیوی به خواستههای کارگران تسلیم شد
معترضان در پایتخت بولیوی، از جمله اتحادیههای کارگری و گروههای وفادار به اِوو مورالس، رئیس جمهور چپگرای سابق، از دولت پاز خواستند که اقدامات ریاضت اقتصادی را لغو کند.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، دولتمردان بولیوی پس از ۵۰ روز اعتراضات ضد دولتی، با اتحادیههای کارگری این کشور به توافق رسیدند و یک توافقنامه امضا کردند.
رودریگو پاز، رئیس جمهور بولیوی، روز جمعه با کنفدراسیون سراسری کارگران بولیوی (COB) به توافقی دست یافت. این اقدام، گامی در جهت حل مناقشهایست که ۵۰ روز کشور را فلج کرده است.
مردم بولیوی به دلیل انسداد جادهها در جریان اعتراضات ضد دولتی کارگران و دانشجویان، با صفهای طولانی سوخت و چالشهایی در دسترسی به مواد غذایی و تجهیزات پزشکی مواجه بودهاند.
رودریگو پاز، رئیس جمهور، در جلسهای در کاخ دولت در لاپاز گفت: «من معتقدم که این کورسوی امیدی برای همه بولیویاییها است. اگر میخواهیم به جلو حرکت کنیم، باید همه با هم کار کنیم. هیچ مالکی وجود ندارد. همه باید نقش خود را ایفا کنند.»
ماریو آرگولو، دبیر اجرایی اتحادیه کارگری COB، با اشاره به اینکه این توافقنامه اولین گام برای آرام کردن کشور است، گفت: «امروز کشور منتظر ظهور دود سفید (نماد تصمیمگیری و صلح) است.»
وی افزود: «ما معتقدیم که باید شروع به حل اختلافات خود کنیم؛ باید شروع به ساختن کشوری بر اساس اجماع کنیم و کارگران در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند.»
درگیریهای اخیر با اعتصاب کارگران در ماه مه آغاز شد که به مسدود شدن بزرگراهها منجر شد و دسترسی به شهرهای همسایه لاپاز و ال آلتو، محل سکونت حدود ۲ میلیون نفر، را قطع کرد.
معترضان در پایتخت بولیوی، از جمله اتحادیههای کارگری و گروههای وفادار به اِوو مورالس، رئیس جمهور چپگرای سابق، از دولت پاز خواستند که اقدامات ریاضت اقتصادی را لغو کند و به معضلِ افزایش هزینههای زندگی رسیدگی کند.
با این حال، این توافق به هیچ وجه پایان درگیری نیست، زیرا بسیاری از جادههای متصل به مرکز اصلی تولید این کشور آمریکای جنوبی تحت کنترل انجمنهای روستایی همسو با مورالس هستند که در مذاکرات شرکت نداشتند و همچنان به اعتراض خود عمدتاً در منطقه کوچابامبا ادامه میدهند و خواستار کنارهگیری پاز (رئیس جمهور راستگرای حاکم) هستند.
طبق گزارش یک بازرس ویژه در بولیوی تا روز جمعه، در جریان اعتراضات حداقل ۱۴ نفر جان خود را از دست دادهاند؛ برخی از آنها بیمارانی بودند که نتوانستهاند به بیمارستان برسند و برخی نیز در درگیری با ارتش و پلیس کشته شدند.