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آیا اداره کار برای خسارت تأخیر پرداخت حقوق و سنوات هم حکم می‌دهد؟

آیا اداره کار برای خسارت تأخیر پرداخت حقوق و سنوات هم حکم می‌دهد؟
کد خبر : 1801742
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صدور رای در مورد خسارت تأخیر پرداخت حقوق و سنوات کارگران در حیطه اختیارات وزارت کار نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای خسارت تأخیر تأدیه حقوق و سنوات کارگران، از صلاحیت هیأت‌ تشخیص و حل اختلاف اداره کار خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

همچنین طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی دادگاه به خسارت تأخیر تأدیه منوط به تعیین تکلیف اصل مطالبات کارگر در هیأت‌های اداره کار است.

 

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