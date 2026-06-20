آیا اداره کار برای خسارت تأخیر پرداخت حقوق و سنوات هم حکم میدهد؟
صدور رای در مورد خسارت تأخیر پرداخت حقوق و سنوات کارگران در حیطه اختیارات وزارت کار نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای خسارت تأخیر تأدیه حقوق و سنوات کارگران، از صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری است.
همچنین طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی دادگاه به خسارت تأخیر تأدیه منوط به تعیین تکلیف اصل مطالبات کارگر در هیأتهای اداره کار است.