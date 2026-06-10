شماری از کارگران پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: از مهرماه سال گذشته (۱۴۰۴) تا فروردین سال جاری، در سه مرحله و به بهانه اتمام بخش‌هایی از پروژه از کار بیکار شده‌ایم. در پی این اقدام، کارگران چندین مرتبه مقابل نهادهای دولتی مستقر در شهرستان چوار و استان ایلام دست به تجمع صنفی زدند. اخیراً نیز جلساتی از سوی کمیسیون کارگری شهرستان و اداره کل کار استان ایلام برگزار شده که در آن وعده بازگشت به کار و پیگیری مطالبات داده شده است، اما این وعده‌ها هنوز عملی نشده‌اند.

آن‌ها با بیان اینکه کارگران بیکار شده بین ۲ تا ۵ سال سابقه کاری دارند، در پیگیری وضعیت شغلی خود افزودند: به دنبال شکایت کارگران، سرانجام روز گذشته اداره کار تعدادی از بازرسان خود را برای بررسی موضوع بیکاری به شرکت اعزام کرد؛ با این حال، از قرار معلوم نتیجه نهایی این بازرسی به جلسه هفته آینده که قرار است با حضور مدیران شرکت برگزار شود، موکول شده است.

کارگران این واحد پتروشیمی با اشاره به شرایط نامناسب معیشتی خود اظهار داشتند: برخی همکاران که توانایی مالی بهتری دارند به دستفروشی یا کار در مؤسسات کرایه خودرو مشغول شده‌اند، اما برخی دیگر به دلیل ناتوانی مالی ناچار به انجام کارهای خدماتی و ساختمانی شده‌اند. در عین حال، مقرری بیمه بیکاری هیچ‌یک از کارگران برقرار نشده است.

کارگران بیکار شده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام همچنین گفتند: پس از چند ماه بیکاری و بلاتکلیفی امیدوار بودیم با حمایت و پیگیری برخی مسئولان بتوانیم وضعیت شغلی خود را سامان دهیم، اما ظاهراً هنوز پیگیری جدی صورت نگرفته است.

این کارگران در پایان اظهار داشتند: با گذشت ماه‌ها، امکان پیدا کردن شغل جدید برای ما فراهم نیست و این وضعیت ما را در شرایط دشوار اقتصادی و مالی قرار داده است. از کارفرمای پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام درخواست داریم به صورت تدریجی ما را به کار سابق خود بازگرداند.

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