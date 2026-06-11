بیانیه ITUC در روز جهانی مبارزه با کار کودکان؛
لزوم شکستن چرخه اسارت و استثمار/ برای کودکان بپاخیزید!
ITUC از دولتها و کارفرمایان خواست برای لغو کار کودک، اقدامات عملی و الزام آور انجام دهند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه ITUC (کنفدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری)، در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، ۱۲ ژوئن (جمعه)، ITUC از دولتها و کارفرمایان طی بیانیهای خواست تا به وعدههای خود برای کمک به ۱۳۸ میلیون کودک گرفتار در آسیب اجتماعی «کار کودک» (از جمله ۵۴ میلیون کودک فعال در کارهای خطرناک) جداً عمل کنند؛ کودکانی که از سن پایین، از آموزش و آینده خود محروم هستند!
در بیانیه تاکید شده است: در سال ۲۰۲۵ میلادی، جهان مهلت خود را برای تحقق دورنماهای یونیسف و سازمان جهانی کار در زمینه کار کودک از دست داده و از برنامه جهانی برای رفع این آسیب اجتماعی در بازار کار، عقب مانده است. این شکست اجتنابناپذیر نیست. این نتیجه وعدههای عمل نشده دولتها، کاهش خدمات عمومی و عدم اختصاص بودجه کافی به حوزه کار کودک و مصونیت شرکتهای متخلف در زنجیرههای تأمین جهانی است. زمان اعلامیهها به پایان رسیده است، زمان اقدام فرا رسیده است!
در فوریه سال ۲۰۲۶، دولتها، کارفرمایان و کارگران، توافقنامه جهانی مراکش را برای اقدام علیه کار کودکان در حاشیه ششمین کنفرانس جهانی حذف کار کودکان تصویب کردند. این چارچوب با تکیه بر فراخوان اجلاس شهر دوربان برای اقدام علیه پدیده کار کودک، خواستار اجرای قویتر کنوانسیونهای ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان جهانی کار، ایجاد سازوکارهای پاسخگوکننده و الزامآور مقابل دولتها، تقویت گفتگوی اجتماعی و مذاکرات برای ایجاد راه حل برای لغو کار کودک و افزایش سرمایهگذاری در آموزش و حمایت اجتماعی است.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) از همه دولتها میخواهد که این چارچوب را فوراً به نقشه راه ملی الزامآور تبدیل کنند.
کارگران در تمام بخشها، در کشاورزی و سیستمهای غذایی، در کلاسهای درس و مدارس، در ساخت و ساز و جنگلداری، و در خانهها به عنوان کارگران خانگی، در یک مطالبه متحد هستند: کودکان را نمیتوان تنها با طرحهای داوطلبانه و غیرالزامآور، از چرخه کار و اسارت در کودکی خارج کرد!
در بازار کار جهانیِ بخش کشاورزی، که بیش از ۷۰ درصد کار کودکان در این بخش رخ میدهد، پاسخگویی شرکتها در زنجیرههای تأمین مواد غذایی غیرممکن شده است. آموزش عمومی با کیفیت و رایگان، فراگیر و با منابع کافی، همچنان قدرتمندترین ابزار برای شکستن چرخه کار کودکان و دور نگه داشتن کودکان از کارهای خطرناک است.
دستمزد کافی برای امرار معاش، چانهزنی جمعی و حقوق کامل کار باید در ساخت و ساز، جنگلداری و بخشهای مرتبط تضمین شود تا ناامیدی اقتصادی که خانوادهها را به فرستادن کودکان به سر کار سوق میدهد، از بین برود.
ITUC از دولتها و کارفرمایان میخواهد که در چهار حوزه برای لغو کار کودک عمل کنند:
اول: تضمین دستمزد کافی برای امرار معاش و حمایت اجتماعی جهانی؛ هیچ خانوادهای نباید مجبور شود برای زنده ماندن، کودک خود را به سر کار بفرستد.
دوم: اجرای کنوانسیونهای شماره ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان جهانی کار با تقویت بازرسی کار و دسترسی اتحادیهها به محل کار و اعمال مجازاتهای معنادار.
سوم: الزام به بررسی دقیق زنجیره تأمین کالا در جهان برای پاسخگو نگه داشتن شرکتها در تمام بخشها در حوزه لغو کار کودک.
چهارم: سرمایهگذاری در آموزش عمومی رایگان و با کیفیت برای همه کودکان، به ویژه دختران، کودکان مهاجر و کودکان مناطق آسیبدیده از جنگها.