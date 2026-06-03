آغاز طرح پزشک خانواده از آخر خرداد/ جزئیات نظام ارجاع

نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، در راستای بررسی آخرین تحولات اجرایی این طرح به میزبانی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد.

نشست مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی، معاونان و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیران سازمان بیمه سلامت و با حضور ویدئوکنفرانسی جمعی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

در این نشست تخصصی، جزییات فرایندهای اجرا، زمان‌بندی، شهرها و مراحل عملیاتی شدن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست مذکور، مجموعه‌ای از تکالیف بیمه‌های اجتماعی و نحوه، کیفیت و چگونگی همکاری سازمان‌های بیمه‌گر در اجرایی شدن طرح اشاره شده، مطرح و موضوعات مربوطه مورد بحث قرار گرفت.

خاطرنشان می‌شود، فاز اجرایی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ و با مشارکت بخشی از مراکز دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

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