آغاز به کار کمیته سهجانبهگرایی کنفرانس بینالمللی کار در ژنو
کمیته «گفت و گوی اجتماعی و سهجانبهگرایی» در چارچوب یکصد و چهاردهمین کنفرانس بینالمللی کار، روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در ژنو آغاز به کار کرد و تا ۲۲ خردادماه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
به گزارش ایلنا، منابع خبری از آغاز به کار کمیته گفت و گوی اجتماعی و سهجانبهگرایی در کنفرانس بینالمللی کار خبر میدهند.
در این کمیته، نمایندگان دولتها، کارگران و کارفرمایان از کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار طی دو هفته درباره نقش گفتگوی اجتماعی در مدیریت تحولات دنیای کار، تقویت نهادهای کار و ارتقای عدالت اجتماعی به بحث و تبادل نظر میپردازند.
گفت و گوی اجتماعی در سادهترین تعریف به معنای مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان در تصمیمگیری درباره مسائل مهم حوزه کار و اشتغال از طریق مذاکره، مشورت و سازوکارهای سهجانبه است. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که نهادهای گفتگوی اجتماعی در آنها از کارآمدی بیشتری برخوردار بودهاند، در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، از جمله همهگیری کرونا، موفقتر عمل کردهاند. در عین حال، گزارش پایه کمیته بر چالشهایی نظیر ضعف نمایندگی مؤثر، محدودیت ظرفیت نهادی و مشارکت ناکافی شرکای اجتماعی در برخی کشورها نیز تأکید میکند.
هیأت جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز فعالیت کمیته، طی بیانیهای رسمی ضمن استقبال از گزارش راهبردی سازمان بینالمللی کار با عنوان «هدایت تغییر از طریق گفتگوی اجتماعی فراگیر»، بر ضرورت نهادینهسازی گفتگوی اجتماعی بهعنوان یک الزام نهادی برای تحقق عدالت اجتماعی، بهویژه در شرایط تحولات شتابان فناوری، تأکید و به ظرفیتهای ملی مبتنی بر اصول سهجانبهگرایی، چارچوبهای حقوقی و نهادی موجود در قانون کار کشور و مشارکت نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطوح بنگاهی، منطقهای و ملی اشاره کرد.
همچنین نقش نهادهای تصمیمگیر و سازوکارهای مشارکتی در حوزه روابط کار، حل اختلافات کارگری و موضوعات مرتبط با اشتغال و تأمین اجتماعی بهعنوان جلوهای از تعهد کشور به گفت و گوی اجتماعی و سهجانبهگرایی را برجسته کرد.
نماینده جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با فشارهای اقتصادی و شرایط بحرانی، گفت و گوی سهجانبه را ابزاری مؤثر برای حفظ انسجام اجتماعی، جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی و حمایت از معیشت کارگران توصیف کرد. ایران همچنین ضمن اشاره به اولویتهایی همچون تقویت مهارتهای مذاکره، ارتقای مشارکت سازمانهای زنان و رفع محدودیتهای مالی تشکلهای کارگری و کارفرمایی، خواستار تعمیق همکاریهای فنی، آموزشی و ظرفیتسازی با سازمان بینالمللی کار شد.
دستورکار این کمیته موضوعاتی را دربر میگیرد که برای جامعه کارگری و کارفرمایی کشورهای عضو، از جمله ایران، اهمیت مستقیم دارد؛ از جمله تقویت نمایندگی و ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی، ارتقای سازوکارهای حلوفصل اختلافات کار، گسترش پوشش گفت و گوی اجتماعی در مواجهه با تحولات فناورانه و اشکال جدید اشتغال و تقویت نهادهای کار و حکمرانی اجتماعی. نتایج این کمیته میتواند اولویتها و جهتگیریهای آینده سازمان بینالمللی کار در حوزه گفتگوی اجتماعی، نهادهای کار، همکاری فنی و سیاستگذاریهای مرتبط با روابط کار را در سالهای آتی شکل دهد.