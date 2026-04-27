ارزیابی عملکرد صندوق بازنشستگی نفت در مناطق مختلف
در نخستین نشست روسای صندوقهای بازنشستگی نفت، سازوکار مشخصی برای پیگیری و ارتقای فرآیندهای پاسخگویی در مناطق ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، نخستین نشست رئیس صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت با رؤسای مناطق هشتگانه این صندوق برگزار شد و طی آن وضعیت خدماترسانی، چالشها، فرصتها و الزامات ارتقای فرآیندهای پاسخگویی در دفاتر نمایندگی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که در واپسین روزهای فروردینماه برگزار شد، رؤسای مناطق هشتگانه صندوقها گزارشی از وضعیت خدماترسانی و عملکرد حوزههای مختلف ارائه کردند. این گزارشها دربرگیرنده مهمترین مسائل و محدودیتها در بخشهای اداری، مالی، حقوقی، بیمهای و پشتیبانی بود. مدیران مناطق همچنین پیشنهادهایی برای تقویت سازوکارهای خدمترسانی و ارتقای کیفیت تعامل با جامعه بازنشستگان، بازماندگان و کارکنان شاغل صنعت نفت مطرح کردند.
رئیس صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در این نشست با تشریح نقش و جایگاه دفاتر پیشخوان و نمایندگیهای صندوق در سراسر کشور، این واحدها را «خط مقدم پاسخگویی» توصیف کرد و گفت: «دفاتر نمایندگی اصلیترین مسیر ارتباط با بازنشستگان، بازماندگان و کارکنان شاغل هستند و نخستین نقطه مراجعه برای دریافت خدمات به شمار میآیند. انتظار میرود این دفاتر با رویکرد پاسخمحوری و مسئولیتپذیری، خدمات مؤثر، مطلوب و قابل اتکا ارائه کنند.»
وی با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان صندوقها، به نقش آنان در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: «کارکنان صنعت نفت و صندوقها در آن دوران حساس با تعهد، ایثار و مسئولیتپذیری در پشتیبانی از فعالیتهای حیاتی کشور نقشآفرینی کردند.»
بر پایه این گزارش، در پایان نشست نیز بر تداوم جلسات هماندیشی، تقویت هماهنگی میان مناطق هشتگانه و توسعه سازوکارهای پاسخگویی به جامعه بازنشستگان، بازماندگان و کارکنان صنعت نفت تأکید شد. همچنین سازوکار مشخصی برای پیگیری و ارتقای فرآیندهای پاسخگویی در مناطق ابلاغ شد.