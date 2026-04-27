به گزارش ایلنا؛ طیبه کمالی گفت: در ماه‌های اخیر، تعدادی از واحدهای معدنی و صنعتی شهرستان به دلیل نداشتن صادرات و کاهش فروش، بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند.

به گفته وی؛ حدودا ۱۸ کارگر در شرکت «آوند پودر» وهمچنین حدود ۱۱۴ کارگر شاغل در شرکت «پویشگران معادن مکنون پارسیان» با اتمام قرار داد کار از کار بیکار شده اند. همچنین ۱۵ کارگر در شرکت «رنگین سنگ» و۱۹ کارگر دیگر شاغل در شرکت «سنگین رنگ» شغل خودرا از دست داده وبیکار شده اند.

او با بیان اینکه علاوه بر این واحدهای شاخص، معادن و سنگ‌کوبی‌های مرتبط نیز با کاهش نیرو مواجه بوده‌اند در ادامه سخنان خود گفت: موج تعدیل نیروی کار در نی ریز وبختگان باعث افزایش محسوس پرونده‌های کارگری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نی‌ریز همچنین درباره علت تعدیل نیروی کار در این شهرستان افزود: این تعدیل‌ها عمدتاً به خاطر مشکلات فروش و نبود بازار صادرات اتفاق افتاده است. در برخی موارد عملاً بازار صادرات نداشته‌اند و همین باعث شده کارفرما برای کاهش هزینها، اقدام به تعدیل نیرو کرده است.

همچنین به نقل از یک منبع کارگری در شهرستان «نی ریز» نیز گفته شده حدودا ۹۰۰ کارگر شاغل تحت مسئولیت یک شرکت معدنی که در زمینه تولید انواع سنگ مرمریت و کرومیت فعالیت دارند به دلیل مشکلات فروش (غیبت شرکت‌های خریدار خارجی) از کار بیکار شده‌اند.

