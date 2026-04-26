با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفهای انجام شد:
تفاهمنامه برای اجرای برنامه سه ساله مهارت آموزی در اصفهان
به گزارش ایلنا، در گامی مشترک برای بازآرایی مهارتهای نیروی کار و پاسخ به نیازهای آیندهمحور، سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و استانداری اصفهان با امضای تفاهمنامهای، اجرای پایلوت دو برنامه سهساله توسعه و مهارتآموزی در حوزه مهارتهای اقلیمی، دیجیتالی و صنعتی را در دستور کار قرار دادند.
این تفاهمنامه با هدف ایجاد چارچوب همکاری مشترک برای طراحی، آمادهسازی و اجرای دو برنامه مهارتمحور در استان، میان سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور به نمایندگی غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان و استانداری اصفهان به نمایندگی مهدی جمالینژاد به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور بهعنوان مرجع تخصصی آموزشهای مهارتی، استانداردسازی شایستگیها، تربیت مربی، سنجش صلاحیت حرفهای و صدور گواهی مهارت و استانداری اصفهان بهعنوان مرجع راهبری و هماهنگی ظرفیتهای اجرایی، توسعهای و بینبخشی استان، در اجرای این برنامهها همکاری خواهند کرد.
این همکاری با اتکاء به قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی، اسناد آمایش و توسعه استان و همچنین در چارچوب هماهنگیهای انجامشده برای فعالسازی همکاریهای توسعهای بینالمللی صورت میگیرد و در پاسخ به نیازهای اولویتدار استان و ارتقای تابآوری معیشتهای محلی در برابر تغییر اقلیم و تقویت اشتغالپذیری گروههای هدف، اجرا خواهد شد.
در چارچوب این تفاهمنامه، «برنامه توسعه مهارتمحور سواد اقلیمی و معیشت سازگار با تغییر اقلیم» و «برنامه توسعه مهارتهای دیجیتال و صنعت برای جوانان و اتباع» بهعنوان دو محور اصلی همکاری تعریف شدهاند.