تفاهمنامه برای اجرای برنامه سه ساله مهارت آموزی در اصفهان

به گزارش ایلنا، در گامی مشترک برای بازآرایی مهارت‌های نیروی کار و پاسخ به نیازهای آینده‌محور، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و استانداری اصفهان با امضای تفاهم‌نامه‌ای، اجرای پایلوت دو برنامه سه‌ساله توسعه و مهارت‌آموزی در حوزه مهارت‌های اقلیمی، دیجیتالی و صنعتی را در دستور کار قرار دادند.

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد چارچوب همکاری مشترک برای طراحی، آماده‌سازی و اجرای دو برنامه مهارت‌محور در استان، میان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به نمایندگی غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان و استانداری اصفهان به نمایندگی مهدی جمالی‌نژاد به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به‌عنوان مرجع تخصصی آموزش‌های مهارتی، استانداردسازی شایستگی‌ها، تربیت مربی، سنجش صلاحیت حرفه‌ای و صدور گواهی مهارت و استانداری اصفهان به‌عنوان مرجع راهبری و هماهنگی ظرفیت‌های اجرایی، توسعه‌ای و بین‌بخشی استان، در اجرای این برنامه‌ها همکاری خواهند کرد.

این همکاری با اتکاء به قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، اسناد آمایش و توسعه استان و همچنین در چارچوب هماهنگی‌های انجام‌شده برای فعال‌سازی همکاری‌های توسعه‌ای بین‌المللی صورت می‌گیرد و در پاسخ به نیازهای اولویت‌دار استان و ارتقای تاب‌آوری معیشت‌های محلی در برابر تغییر اقلیم و تقویت اشتغال‌پذیری گروه‌های هدف، اجرا خواهد شد.

در چارچوب این تفاهم‌نامه، «برنامه توسعه مهارت‌محور سواد اقلیمی و معیشت سازگار با تغییر اقلیم» و «برنامه توسعه مهارت‌های دیجیتال و صنعت برای جوانان و اتباع» به‌عنوان دو محور اصلی همکاری تعریف شده‌اند.

انتهای پیام/