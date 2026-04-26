به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از «کارگران بیکار شده شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام» خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی و بازگشت به کار خود شدند.

کارگران اظهار کردند؛ از خرداد ماه سال ۱۴۰۳؛ بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران بومی شاغل در ساخت پتروشیمی ارغوان گستر واقع در شهرستان چوار استان ایلام، به بهانه اتمام بخش‌هایی از پروژه، از ورود به محل کارشان منع شدند اما متاسفانه بعد از گذشت حدود دو سال هنوز اقدامی در جهت پیگیری وضعیت شغلی این گروه انجام نشده است.

در این زمینه یکی از کارگران ارغوان گستر، گفت: اگر قرار نیست بعد از دو سال پیگیری و برگزاری آزمون به کار گرفته نشویم، مسئولان با صراحت و به صورت شفاف اعلام کنند و با انتشار اسامی کارگران مشمول بازگشت به کار، باقی مانده کارگران را از بلا تکلیفی نجات دهند تا به دنبال کار و زندگی تازه خود بروند چرا که بلاتکلیف ماندن سخت‌تر از خود بیکار بودن است.

او در تشریح مشکلات بیکاری خود گفت: در حدود دوسالی که بیکار هستم در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده‌ام اما به دلیل شرایط بد اقتصادی؛ تا این لحظه هیچ کاری برای من و شمار دیگری از همکارانم پیدا نشده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از آن‌ها سال‌های جوانی خود را در این مجموعه گذرانده‌اند و اکنون با وجود تجربه و سابقه کاری به دلیل نامشخص بودن وضعیت استخدامی‌شان در بازار کار نیز با مشکل مواجه شده‌اند، افزود: کارگرانی که در بیرون شرکت در انتظار کار هستند، مشکلات معیشتی زیادی دارند. فقط تعداد محدودی با انجام کارهای نظیر دستفروشی و مسافرکشی معیشت خود را تامین می‌کنند اما مابقی هنوز نتوانسته‌اند برای خود شغل و درآمدی پیدا کنند.

او گفت: درحالی من و سایر همکارانم به دنبال ایجاد شرایط برای بازگشت به کار هستیم که آن زمان مسئولان استانی وعده بازگشت به کار کارگران تعدیلی و اشتغال آنها را در پتروشیمی ارغوان گستر داده بودند.

وی با ابراز تاسف از بی‌توجهی مسئولان استان ایلام در پیگیری وضعیت کارگران بیکار شده شرکت پتروشیمی ارغوان گستر، افزود: در حال حاضر بخشی از این پتروشیمی به هر صورت ممکن فعالیت خود را آغاز کرده و ما انتظار داریم بر اساس وعده‌ها، اولویت جذب با نیروی کار قدیمی و بومی باشد که سالهای عمر خود را در ساخت این پروژه عمرانی سپری کرده‌اند.

این کارگر در پایان گفت: امید داریم مسئولان با ورود به مسائل ومشکلات کارگران، جدی گرفتن موضوع اشتغال آن‌ها، امنیت شغلی کارگران و مسائلی مانند آن، به حفظ کرامت کارگرانی که دارای زن و فرزند هستند کمک کند اما متاسفانه بسیاری از مسئولان با همراهی کارفرمایان این مساله را جدی نمی‌گیرند.

