مصدومیت ۱۴ کارگر در آتش سوزی کارخانه چسب صوفیان
به گزارش ایلنا، بر اثر آتش‌سوزی کارخانه چسب واقع در محدوده شهر صوفیان استان آذربایجان شرقی ۱۴ کارگر مصدوم شدند. 

وحید شادی نیا (سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی) در مورد این حادثه اعلام کرد: بر اثر این حادثه که روز گذشته در کارخانه چسب در محدوده شهر صوفیان رخ داد، ۱۴ نفر دچار مشکلات تنفسی ناشی از استنشاق دود شدند که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان سینا منتقل شدند. 

 همچنین روز گذشته کارخانه چسب «جذب ستاره قوهه» واقع در شهرستان چهارباغ استان البرز دچار آتش سوزی شد که خوشبختانه به کارگران آسیبی نرسید.

 

